美5大科技股流失市值1.3兆美元 但仍被市場看好

美股在 2 月 19 日收盤創下歷史新高，當時 4 大科技公司的市值均超過 1 萬兆美元。但截至 3 月 19 日收盤，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 這 4 家公司以及臉書 (FB-US) 的市值總共流損失 1.3 兆美元。

微軟和亞馬遜所在的西雅圖地區，以及蘋果、Alphabet 和臉書所在的舊金山矽谷走廊，一直是美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的重災區。自週二 (17 日) 以來，舊金山及周邊的居民被命令就地避疫，而西雅圖各地的學校和企業已關閉。

Pershing Capital 對沖基金經理人 Bill Ackman 週三預測「地獄即將來臨」，並敦促川普總統鎖國 30 天。科技股自擺脫金融危機後，帶動了 11 年的牛市，但現在許多股票已深深跌入熊市區域。

蘋果公司 2 月中旬表示，iPhone 供應問題和中國需求減少將損害當季業績。2 月下旬，微軟表示將無法達成當季展望目標，因為其「供應鏈恢復正常營運的速度比預期慢」。

而且由於美國一些大型企業的主要市場被迫關閉，失業率預計將飆升，疫情危機將直接衝擊消費者的錢包。蘋果週末表示，它將關閉大中華區以外的所有專賣門直到 3 月 27 日。Canaccord Genuity 分析師 Michael Walkley 週四將蘋果目標價從 345 美元調降至 300 美元。

他指出，「在上個月調降蘋果手機產量目標後，鑑於對至少持續至第 3 季的全球智慧手機供求的長期影響，以及對近精業績持續疲軟的預期，我們將進一步調降我們的估值。」他維持對蘋果的買入評級。

武漢肺炎對美國企業的影響十分廣泛，近日亞馬遜也公布倉庫出現確診病例，導致紐約工廠暫時關閉，由於面臨與武漢肺炎爆發有關的訂單激增，該公司還臨時關閉了 Prime Pantry 送​​貨服務。

但是，即使大型科技公司受挫，它們仍然普遍被認為是良好的長期投資標的，在大流行過後會反彈。Wedbush Securities 的 Michael Pachter 本週告訴客戶，該公司正將亞馬遜和臉書加入其投資委員會的「最理想清單」中。

Wedbush 預期亞馬遜可「在許多國家和地區的許多垂直產業中獲得更多市佔率」，因為「消費者似乎會在網上購物上花費更多時間和金錢，以避免出門人擠人」並遵循政府在家工作的規定。

Pachter 表示，隨著越來越多的人轉向網路獲取有關武漢肺炎的資訊，臉書的前景也看好，「對全球大流行有關新聞的需求前所未見，全球很大比例的人口依賴臉書作為其主要訊息來源，而在某些國家，在家休息和工作的要求日益凸顯，我們認為在過去幾週許多臉書用戶大幅提高使用量。」

儘管如此，臉書仍是這些大型高科技公司中跌幅最大的一個，在過去一個月中暴跌 30%，並且整體股市的氛圍仍是向下發展。