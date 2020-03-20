供應緊縮! 蘋果新品iPad Pro「限購兩台」

今年初蘋果 (AAPL-US) 受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情波及，供應鏈和產能大受影響，該公司罕見下達限購令，每人線上購買其產品數量至多兩台。

限購令也包含了本週三 (18 日) 蘋果最新發布的 2020 年版 iPad Pro 和 MacBook Air，蘋果官方線上商店顯示，最新的 iPad Pro 每人限購兩台，至於 Macbook Air 則限購五台。

CNBC 報導，由於供應緊縮，為了避免消費者大量購買的情形，蘋果本週開始限制 iPhone 和 iPad Pro 等線上產品的購買數量。

不過消費者仍然可以一次在線上購買超過兩支 iPhone，但是必須是不同的 iPhone 型號，例如，消費者可以一次訂購兩支 iPhone 11s 和兩支 iPhone 11 Pro。

早在今年 2 月時，蘋果就向投資人發出警訊，表示全球 iPhone 供應將暫時受到限制，並且下修財測。

蘋果公司在 2 月 17 日的聲明中表示：「儘管 iPhone 工廠位於湖北以外，但由於疫情影響，導致各地復工緩慢，產能明顯下降，因此我們認為供應有可能出現緊縮」

不同於以往的春季發布會，蘋果本週三也是透過新聞發表最新 2020 年版 iPad Pro 和 MacBook Air。

目前蘋果仍在審核合作夥伴和第三方經銷商討論進一步的限購令，仍有許多企業需要大量購買 iPhone 來進行軟體開發等測試，經銷商也需要大量採購蘋果產品以獲利。

儘管蘋果線上商店仍營運，蘋果本週二宣布中國以外的實體店將因疫情而無限期關閉。

蘋果以前也曾對新品下達過限購令，iPhone 在 2007 年推出時大受市場青睞，蘋果當年也要求每人限購兩台手機，以阻止那些想高價轉售熱賣 iPhone 的消費者。

對此消息蘋果不予置評。