〈紐約匯市〉Fed聯手9央行設換匯機制 美元結束漲福 英鎊脫離35年低點

美元週五 (20 日) 強彈後回落，美元指數下滑 0.4% 至 103.188，但仍落在 2017 年 1 月來最高點，聯準會 (Fed) 已擴大、新增與多國央行換匯額度，為美元挹注美元大量流動性。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

避險需求放緩，美元週五在早盤時段遭到拋售，本週投資人瘋搶美元，創下自 2008 年金融危機以來的最大單週漲幅，上漲了 4.32%，過去九個交易日中，美元累計上漲超過 7.5%，是自 1992 年 9 月以來的最大漲幅，光是 3 月份美元就已累計上漲 6.5%。

聯準會持續替市場注入流動性，週四 (19 日)Fed 再與澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威及紐西蘭等九國央行達成貨幣互換機制，換匯機制至少維持六個月，讓全球市場得以減輕美元的融資壓力，從而滿足市場對美元的緊急需求。。

Action Economics 分析師 Frederic Ducrozet 表示，美元本週的強漲，已經對許多新興市場和發達經濟體構成威脅，尤其丹麥、挪威克朗，皆因為疫情爆發而面臨貶值壓力，丹麥央行近日更採取逆勢升息的激進舉措，來捍衛該國幣值。

匯市分析猜測，美元若再續漲，G7 工業國聯手干預美元的可能性將大幅升高，特別是市場正處在非常時期。

消息指出，川普政府擬推出支出規模高達 1.2 兆美元的「第三階段」財政刺激計畫，以減解武漢肺炎危機，美國財政部長也透露了全民救濟金的計劃的細節，計畫在兩週內向每位美國人民發放至少 1000 美元支票。

週五漲勢最強勁的，是本週跌幅最慘的英鎊，上漲了 1.37% 至 1.1643，週四 (19 日) 英鎊兌美元跌至 1985 年以來的最低水平，此前英鎊受到英國政府被動式的防疫態度而抑制了漲勢。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

英國首相強生 (Boris Johnson) 週四 (19 日) 表示，考慮到武漢肺炎(COVID-19) 疫情全球大流行，全國將自本週五後停課，英鎊聞訊重貶逾 3%，又於早盤時段回彈。

澳幣兌英鎊跌至多年低點，英國央行週四 (19 日) 意外宣布降息，將利率下調 15 個基點，至 0.1% 的歷史低點，並擴大量化寬鬆 (QE) 計劃，以應對疫情所致的經濟動盪。

英國貨幣政策委員會投票同意藉由央行儲備金擴大 QE 規模，將政府債券和英鎊非金融投資級公司債持有量提升 2000 億英鎊，至 6450 億英鎊，為市場挹注更多流動性。

澳幣兌美元週五上漲了 1.01%，但分析師警告稱，澳幣尚未結束跌幅。

週四歐元觸及三年來高位，週五 (20 日) 一個月期歐元波動指數有所降低，貨幣掉期利差有所緩解，而美元市場的大部分資金壓力顯而易見。

俄羅斯央行的利率會議也引起外匯市場注意，俄羅斯盧布本月也遭受重挫，外電報導指出，俄羅斯央行將在烏拉爾 (Urals) 油價低於每桶 25 美元時進行額外外匯出售，一直到 9 月 30 日為止。

截至週六 (21 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 103.188。0.40%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0695 美元。+0.05%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.1643 美元。+1.37%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5799 美元。+1.01%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4371 加幣。-0.96%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 110.82 日圓。+0.11%