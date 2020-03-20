美元狂飆不止 人民幣中間價創12年新低

歐洲疫情快速蔓延，加上美元流動性緊俏問題增溫，助漲美元指數一度衝破 103 關卡，創 2017 年以來新高，非美貨幣應聲倒地。週五 (20 日) 淩晨離岸人民幣收報 1 美元兌 7.1544 人民幣，重貶 853 基點，貶幅 1.2%，創 5 個月新低。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

此外，中國人行持續努力阻貶，今 (20) 日人民幣中間價報 7.1052，調貶 530 基點，創 2008 年 3 月 12 日以來新低。

資料來源: 新浪財經

週五 (20 日) 早盤，離岸人民幣暫時呈現貶多回升的格局，截至上午 09:19 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1362 人民幣，升值 179 基點，升幅 0.2%。

美元流動性的問題，自肺炎疫情在歐美爆發以來，慢慢顯現。首先美股最先崩盤，再擴大至避險概念黃金，最後連美國公債價格也不支倒地。在這段期間內，全球轉向瘋搶美元，使美元表現一支獨秀。

離岸、在岸人民幣兌美元匯率相繼失守 7.1 大關，紛創逾 5 個月新低。交易員表示，「美元荒」對匯市造成無差別衝擊，除美元外的各國匯市短時間都將承受壓力。

瑞銀則表示，在全球金融市場動盪的期間，全球企業仍然需要美元來應付流動性需求，只要美元短缺問題沒有得到全面性解決，甚至一旦惡化，都會再引爆美元漲勢。

不過，瑞銀也指出，多國央行已注意到美元流動性緊俏的問題，聯準會上周已先進行 1.5 兆美元的附買回操作，週四 (19 日) 更與全球五大央行 (歐洲、英國、日本、加拿大及瑞士) 加強美元交換 (Swap) 交易。因此只要非美地區的美元需求有所滿足，美元流動性穩定後，美元可能會出現急跌。

中國中信證券指出美元流動性的緊俏從 Libor-OIS 和 TED 利差的明顯走升可以看出端倪，這兩個指標分別反映同業拆款市場交易對手風險和銀行體系風險，近期都出現急升。

分析師指出流動性是金融體系的命脈，美元流動性緊俏顯示可能進一步引發股市的連鎖負面反應。繼股市、油市之後，最近全球債市波動也急速上升，不少國家政府公債殖利率出現異常上揚。隨著美元不斷走升，市場擔憂外匯市場恐成新的風暴圈。