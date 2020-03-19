搶329檔期 遠雄在桃園小檜溪重劃區推新案 熱銷70%

桃園市中心的小檜溪重劃區「小而美又機能成熟」是最大賣點，吸引遠雄（5522-TW）、寶佳、麗寶、國建（2501-TW）、東騰、亞昕（5213-TW）等建商布局，2020 年全年推案上看 400 億元；擅長造鎮的遠雄建設主攻首購族，推出「遠雄青溪」，今年 3 月中公開銷售，已熱銷 70%。

遠雄房地產行銷協理蔡紫祺表示，桃園首購族面臨市中心屋齡老舊、街道環境擁擠等問題，位於市中心的小檜溪重劃區的開闊街廓環境則解決了這項煩惱。「遠雄青溪」室內創造樓高 3 米 3 舒適尺度，在單純少戶的 135 戶中，規劃 30 坪 2 房、35 坪 2+1 房、40 坪正 3 房、45 坪 3+1 房等高坪效、房間採光的首購理想格局，全案開價每坪 32-34 萬元，含車位總價 1100-1600 萬元間，房價相對合宜是吸引首購族青睞主因。

桃園在地仲介指出，扣除桃園經國特區，真正位處桃園區市中心蛋黃區的只有藝文特區、中路特區、小檜溪等地區。其中，藝文特區已經開發飽和，中路特區有腹地大、開發期程長、側重住宅區，導致商業機能較不完善隱憂。

小檜溪重劃區開發面積近 40 公頃，公園用地就達 4.69 公頃，區內有 5 座親水公園，加上建築退縮，綠地、水岸開闊舒適，距中正商圈僅需 1 分鐘車程、大業大有商圈車程約 3 分鐘、桃園藝文特區和站前商圈車程約 10 分鐘，搭上舊有商圈的便利，學區也相當完整，「小而美又機能成熟」的特性，買氣獨領桃園風騷。

目前小檜溪重劃區預售新案房價每坪 30 萬起跳，下半年具建商品牌力、且基地條件佳的個案，有望出現 4 字頭開價，行情逐步看漲。



蔡紫祺強調，遠雄擁有三峽、林口、中和、台中等地造鎮經驗的遠雄，蒐集上萬戶購屋需求、售後服務的大數據，因此針對選地、座向、坪數、格局、總價、公設、建材，能深度了解消費者需求，規劃出更好的產品。