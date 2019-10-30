政策利多為都更開闢開速公路 400萬戶老屋拚重生

《危老條例》上路兩年多，為過去冗長的都更程序開闢另一條高速公路，初期核准件數不多，今年以來卻迅速暴增，市場對於老屋改建由冷變熱，這股熱潮在政策利多支撐下，業界看好未來將成為趨勢，這一波危老重建熱，勢必成為點燃都更復甦的引信。

根據《財訊》報導，對老屋改建重造，其實民眾的需求一直存在，而且蓄積已久，21 年來全國核定件數不到 800 件，每年平均核定 40 件左右，相當只有 1200-2000 戶，面對全台 410 萬戶逾 30 年的老屋，這樣的都更速度，業界無奈戲稱像搭牛車一般，要等到何年何月才翻新。

根據內政部不動產資訊平台統計，光是台北市的老屋比率高達 68%，新北市 43%，等於每 2 間房子，就有 1 間屋齡逾 30 年，不僅房屋高齡，老化速度更是加快。10 年前，全台逾 30 年老屋有 200 多萬戶，現今增加 200 多萬戶，增幅高達 1 倍，預估 10 年後將增至 600 萬戶。

這些存在的老屋，同時潛藏公共安全危機，包括耐震承受度、海沙屋未能及時拆除等問題，如何能夠推動大面積重建再造，讓公權力適時介入，都是政府真正考驗的開始。

(圖表：財訊提供)

《財訊》報導指出，《危老條例》上路後改變了兩件事，一是打破重建面積的限制，降低合議難度；二是同意門檻採取百分百同意，解決依都更程序可能出現少數人綁架多數人居住權利的問題。危老重建的熱度正持續延燒，在雙北市尤其明顯，可以預期未來的 5 至 10 年，這個議題絕對會是政府的主要推動政策。

受惠於政策利多，這股改建量能正在大爆發，根據內政部統計，《危老條例》上路 2 年多來，截至今年 9 月底，全國危老重建案已核定 273 件，等於是平均每年核定約 136 件，相較於過去每年核定 40 件，明顯呈現倍數成長。

危老重建已經為加速都更點燃了一把火，隨著成功重建的案例一一出現，接下來滾動量能一定更快速，這股才剛開始的重建風潮，將一舉改變台灣未來 50 年的城市面貌。