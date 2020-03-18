〈房產〉信義區A辦空置率降至2.61% 10棟樓每坪月租站穩3000元

台北市信義計劃區空置率持續下降，在供不應求的狀況下，租金出現一波上漲走勢，統計目前信義計劃區中的 A 辦大樓，有 10 棟實價租金在去年站穩每坪 3000 元以上，數量創歷史新高，同時 A 辦大樓租金呈現上漲趨勢，也吸引投入購地興建商辦的資金。

商仲業者也認為，目前新冠肺炎疫情，可能對於企業搬遷速度產生暫時抑制的效果。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於辦公市場供不應求，許多辦公大樓租金刷新自己新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情，信義世貿商圈仍是企業入駐首選，受惠新創產業、科技等產業的影響，大面積的承租，空置率持續下降，已創下歷史新低點。

依實價登錄資料顯示，目前信義計劃區中目前有 10 棟 A 辦的租金站上每坪 3000 元，包括已經出現每坪 4000 元案例的台北 101 大樓、國泰置地廣場與南山廣場等，另外像是華新麗華花旗大樓、克緹全豐盛 105 大樓、遠雄金融中心、新光信義金融大樓、信義經貿大樓、台北世界貿易中心、佩芳大樓等，都出現每坪 3000 元以上的紀錄，未來還有世貿三館地上權案與信義行政中心地上權案，富邦的 A25 案等，將成信義計劃區內高價辦公大樓指標。

信義全球資產指出，台北市多數大樓趨近滿租，由於所剩空間不多，整體空置率持續下降，已降至 3% 以下，來到 2.61%，在租賃市場交易熱絡下，投資客看準商辦需求的趨勢，紛紛砸重金買地蓋商辦。由於未來可供給的物件有限，企業搬遷受限於市場缺貨，在供給持續緊縮下，預估 2020 年租金將持續上漲，不過當前企業已經受到新冠病毒疫情影響，可能短期內會減慢企業搬遷的速度。