遠雄金融中心租金創新高 帶動信義計畫區A辦行情

北市頂級 A 辦租金再創新高。依據台北市實價登錄近期資料，位於信義計畫區的商辦大樓「遠雄金融中心」揭露一筆 8 樓的租金價格，每月總租金 115.7 萬，單坪租金約 3833 元，超越信義計畫區商辦的平均租金，也是該棟商辦 2 樓以上的最高租金單價。

統計信義計畫區近 5 年商辦的平均租金行情，從 2015 年每坪 2972 元，漲至 2017 年的最高點每坪 3411 元，2019 年則來到每坪 3198 元。實價登錄顯示，今年 1 月「遠雄金融中心」8 樓單坪月租達 3833 元，總租金 115.7 萬元，面積約 300 坪左右。經查租客應為科技業，承租約半層面積，裝潢中尚未進駐。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，商辦在過去並非熱門的不動產類型，101 大樓在 2004 年正式啟用時平均單坪租金不足 2 千元，不過隨著市場結構改變，商辦的需求度提高，如今 101 大樓平均租金逼近每坪 4 千元，而國泰置地廣場、南山廣場陸續完工後也帶動信義計畫區的商辦租金，促使信義計畫區內的各棟指標商辦逐漸拉抬租金。

瑞普萊坊市場研究暨顧問總監黃舒衛指出，目前信義計畫區 A 辦缺乏新供給，再加上共享辦公室搶進市場，使供需失衡狀況更嚴重，指標的南山廣場、台北 101、國泰置地廣場等大樓等，更帶動周邊屋齡 10 年內大樓租金漲逾每坪 3500 元，挑戰單坪 4000 元的新高點。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，目前台北市新商辦供給仍有限，但需求量節節升高，故許多中古大樓陸續加入都更行列，且危老條例通過後，也加速老舊辦公大樓的新陳代謝，預期 3~4 年後台北市商辦將有不同的樣貌。