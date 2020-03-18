〈國泰金看經濟展望〉疫情嚴峻衝擊 下修台灣GDP 陷「保2」保衛戰

國泰金 (2882-TW) 今 (18) 日舉行線上第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，展望 2020 年，肺炎疫情發展成為全球景氣主要下檔風險，對台灣內外需前景構成不小挑戰，國泰台大產學合作團隊預測，2020 年台灣經濟成長率，將從原本 2.3% 下修為 2%，面臨「保 2」保衛戰。

武漢肺炎疫情肆虐全球，造成金融市場急劇波動，主要地區金融情勢緊縮，迫使 Fed 等主要央行大幅寬鬆。國泰台大產學合作團隊研判，台灣央行將降息半碼應對，要等第二季後半段，台灣金融情勢才有機會小幅改善，但就算改善，仍處在「趨向緊縮」的狀態。

國泰台大團隊計畫主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，2019 年台灣景氣在美中貿易戰紛擾下頗具韌性，隨美中達成第一階段貿易協議，今年初經濟前景一度趨向正面。然而，武漢肺炎疫情全球肆虐，為全球經濟帶來新威脅。因此，國泰台大產學合作團隊下調 2020 年台灣經濟成長率預測值由原本的 2.3% 下修至 2.0%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 1.0-2.6% 之間，數字較原先預估 1.5-3.0% 保守。

去年台灣景氣在美中貿易戰的干擾下頗具韌性，民眾對經濟前景的樂觀情緒保持在相對高點。

不過，今年隨肺炎疫情全球擴散，最新調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數大幅下滑，創 2012 年 6 月以來新低。

展望 2020 年，武漢肺炎疫情成為國內外景氣主要的下檔風險，主計總處將 2020 年經濟成長率自 2.72% 下修至 2.37%，對投資仍偏樂觀，徐之強表示，該團隊同樣正面看待投資動能，但考量政策效果遞減，預估成長弱於主計總處預估。在投資較強但動能遞減的背景下，另外考量疫情影響國內外需求與中國生產，因此下修消費與淨輸出 (輸出減輸入) 成長率。

徐之強表示，武漢肺炎擔憂衝擊景氣，第一季台灣景氣將表現低迷。不過，隨疫情趨緩，整體經濟環境將逐漸擺脫陰霾，該團隊評估，2020 年 4-6 月，台灣景氣可望由雨轉朗，第二季經濟氣候出現朗的機率將在 40% 以上；雨的機率降低，顯示衰退風險將逐步減退。