捷迅獲利創歷年次高 擬配息2元 殖利率逾6%

國際貨運承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (18) 日公布去年財報，在營收創高帶動下，稅後純益 1.21 億元，年增 63.7%，創歷年次高，每股純益 4.6 元，為 3 年來高點，董事會決議每股擬配現金股利 2 元，配息率 43%，以昨日收盤價 31.05 元計算，現金殖利率逾 6%。

捷迅表示，儘管短期受武漢肺炎疫情影響呈現爆倉狀態難以出貨，待疫情過後，可望大幅翻轉，目前客戶需求沒有減少，並非僅反映航空公司漲價效應。

捷迅去年合併營收 32.17 億元，年增 18.14%，營業毛利 3.66 億元，年增 29.51%，營業利益 1.63 億元，年增近 80%，捷迅發言人葉子菁表示，去年陸續成交多個空運客戶，並與同行業務合作，帶動月營收屢創新高，並推升第 4 季 EPS 來到 1.75 元，創單季最高。

今年以來大環境面對肺炎疫情影響，捷迅強調，客戶需求完全沒有減少，並非航空公司漲價效應所致，隨著航空公司陸續減班停飛，帶動空運價格翻倍上漲，捷迅也同步調整客戶報價，惟目前供給仍遠不足於客戶需求。

展望後市，捷迅指出，3 月中國陸續復工後，亞洲近洋航線已壅塞，遠洋航線預計 4 月起會開始爆量，而航空公司陸續減班停飛則使空運艙位一位難求，目前在機場倉庫和碼頭均堆滿了客戶貨品，即便體質健全的客戶願意支付高額運費也沒有艙位，此態勢預料疫情過後，將可大幅翻轉。

在獲利面樂觀的激勵下，捷迅盤中股價漲逾 8%。