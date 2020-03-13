〈台股跌破萬點〉台股還不到底 國安基金進場護盤最愛十年線 下看9114點支撐

武漢肺炎疫情引爆全球股災，台股今 (13) 日也上演黑色星期五，早盤最重創下 780 點的史上最大盤中跌點，加權指數摜壓跌破 9700 點，雖然盤中跌勢收斂到約 600 點震盪，但法人表示，從美股盤後電子盤仍大跌來看，台股目前還看不到底部，而歷史經驗顯示，台股十年線往往為國安基金進場護盤時點，目前十年線的位階落在 9114 點，現在應該還不到出手時機，短線現金為王。

台股昨天補跌後，今天壓力持續擴大，盤面上漲家數僅 25 家，超過千家股價呈現下跌，最高一度超過 500 家摜殺到跌停，法人表示，從今天美股盤後電子盤來看，都還續跌超過 4%，預期短期還看不到底部，道瓊指數目前跌到 21200 點，但其十年線在 18000 點左右，VIX 指數飆破 70，恐慌心理依舊高漲，全球已逐步轉為熊市。

康和投顧產品研究部主管黃詣庭表示，道瓊工業指數大跌之後，意味川普上任以來的多頭結構已被打破，自 2/12 高點 29568.57 點，回檔超過 28.3%，進入了技術性熊市。

若統計美國大蕭條以來的美股熊市狀況，S&P 500 跌幅平均跌幅高達 4 成，法人表示，加上疫情在歐美國家沒有消停的跡象，要有抱持打長期戰的心理準備，因此預期目前恐怕還未達滿足點。

法人進一步指出，對台股來說，財政部長盤前親上火線喊話，並表示國安基金隨時召開臨時會待命，但如果觀察歷史經驗，國安基金往往要等到台股跌到十年線才會出手，台股目前十年線的位階落在 9114 點，在短底未出之前，建議投資人稍安勿躁，特別是融資操作上要審慎，現階段還是以現金為王，下檔先看十年線支撐，若要長線布局，則要看準基本面擇優選股。