〈央行報告搶先看〉楊金龍看疫情較SARS嚴峻 憂心通縮 暗示將下修GDP

台灣央行總裁楊金龍將於 12 日赴立法院進行中央銀行業務報告，最新的書面報告中，楊金龍在第一頁直接提及「肺炎疫情削弱全球景氣復甦」，直言疫情衝擊輸出和民間消費，使今年國內經濟成長將減緩，明示央行將下修今年台灣經濟成長率 (GDP)；同時，央行也罕見對通膨表態「有向下風險」，認為此次中國疫情負面外溢衝擊將遠大於 SARS。

楊金龍表示，肺炎疫情蔓延衝擊全球景氣，影響台灣輸出和民間消費，疫情發展是影響今年經濟成長重大不確定性。

楊金龍進一步指出，中國已是全球第 2 大經濟體及第 2 大進口國，去年全球經濟成長 2.63 個百分點，其中約有 1 個百分點由中國貢獻，因此，中國經濟動能降溫對全球經濟的外溢效果，遠超過 2003 年 SARS 時期，尤其此次疫情擴散較 SARS 嚴重，負面外溢效應將威脅全球經濟前景。

尤其中國是台灣最大貿易伙伴，台灣對中國 (含香港) 出口占比約 40.1%，進口占比約 20.5%，而台灣製造業生產又與亞洲供應鏈高度連結，若中日韓疫情持續擴散，台灣部分產業產出將受到負面衝擊。

另一方面，國人的消費信心明顯受到影響，進而造成餐飲、批發、零售百貨和航空運輸等服務業表現低迷。

楊金龍綜合國際主要機構預測提到，疫情將使今年台灣經濟成長率下降 0.1-0.7 個百分點，衝擊主要在第 1 季，暗示央行也將下修國內 GDP；不過，央行認為，待疫情回穩後，部分民間消費有遞延回補效果。

物價方面，楊金龍指出，疫情壓抑國際原油等原物料價格，且不利國內消費需求，今年通膨展望有向下風險。