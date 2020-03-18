台股跌不停 金管會祭五大招救市 從借券、信用交易下手

台股跌跌不休，金管會今 (18) 日宣布，調降每日盤中借券賣出委託數量，及放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍等五大救市措施，自明日起為期 3 個月，希望可以穩定股市。

金管會之前對台股都僅止於信心喊話，以及被動式地鼓勵庫藏股、鼓勵上市櫃公司召開法說會、鼓勵金融業進場護盤，但台股依舊未見起色，今天再跌 220 點，摜破 9300 點，以 9218 點作收，金管會終於祭出政策救市。

金管會表示，近期國際金融情勢受到全球武漢肺炎疫情影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場的秩序及穩定，保障投資人權益，金管會宣布採行下列措施：

一、 調降每日盤中借券賣出委託數量：自 2020 年 3 月 19 日起 3 個月，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前 30 個營業日的日平均成交數量之 30%，調降為 10%，但證券商因發行認售權證、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者，或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求的借券賣出得不受限制。

二、 放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍：自 2020 年 3 月 19 日起 3 個月，投資人經授信機構同意，可以以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。金管會呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適處理。

三、 呼籲證券自營商發揮市場調節功能、並鼓勵金融保險業可逢低布局：由於台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，將有助於減緩國內產業因疫情所受衝擊，提升國內經濟動能，加上臺商回流及轉單效應，均有助台股基本面。

因此，金管會呼籲證券自營商依證券商管理規則第 30 條規定，扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，以提振市場投資信心。另鼓勵金融保險業可逢低布局，適時買進基本面佳、本益比低的績優股。

四、 鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股制度：上市櫃公司可以在資金調度有餘裕的情況下，適時實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。經統計截至 3 月 17 日止，上市櫃公司目前執行中的庫藏股計有 49 件 (上週新增 15 件、本週新增 17 件)，預計最大可買回金額共計約 205.54 億元。

五、 金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響，及相關資訊的即時揭露。倘股市發生非理性下跌情事，金管會將適時進行評估及應變。