【馮冠華專欄】維持宜守不宜攻的建議

3 月 20 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週四大幅波動，繼續受壓。指數以 22221 點開出，下跌 71 點；之後曾倒升 98 點，高見 22380 點；但在道指期貨及上證轉弱下，市況又急速逆轉，恆指最低曾見 21139 點，下跌 1153 點，午後道指期貨及上證跌幅又大為收窄，恆指最終以 21709 點收盤，下跌 583 點。成交金額按日上升約 15% 至 1911 億。港股通南向維持淨流入，金額大幅上升至歷來次高的港幣 160 億。滬深股通北向仍是淨流出，金額上升至約人民幣 102 億。藍籌 8 升 42 跌。

板塊方面，芯片及手機設備表現較好，部份績優股也表現較佳。股王騰訊（700）績後表現也波動，但最終仍能逆市上升。做空方面，比率再下降至 13.2%。牛熊證街貨最新比例為 33:67，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證下移至 24250-24299，牛證則下移至 21000-21049。恆指夜期報 22200 點，上升 359 點，高水 491 點。港股 ADR 上升 344 點，相當於恆指 22054 點。

簡評：恆指昨天又錄過千點的波幅，走勢上，大至全程也和道指期貨如出一轍。過千點的跌幅，最終收窄至約六百點收盤，藍籌亦不是一面倒下跌，某些市場焦點股如阿里（9988）、中興（763）、舜宇（2382）、中芯（981）及滙豐（5）等亦能報升；大成交下做空比率回降至較健康水平，港股通南向淨流入也大增並流入一些近日重創股如融創（1918）及安踏（2020），感覺上有少許回暖，畢竟市場已極度超賣，但考慮到疫情、石油價格、美元強勢、人民幣轉弱、拆倉風險及中美關係等等不明朗因素，筆者認為港股仍處易跌難升的困局。透明度極低下，現階段炒底尤如火中取栗，維持宜守不宜攻的建議。

昨天中午公佈業績的中移動（941），約 10% 的盈利倒退是市場預期之內，驚喜則來自在盈利倒退下，提高了派息比率，令全年派息總額按年有所提升，這解釋了股價在午後走勢有所改善。以昨天收市價 $48.25 計算，殖利率為約 6.7%。由於 2020 年盈利增長仍充滿挑戰，特別是漫游收入在疫情肆虐下勢必受損，若中央加大力度推廣 5G，營運商會否再降費配合也是未知數，筆者覺得現價應有一定防守力，但股價催化劑則欠奉了。

收盤後的另一焦點業績是長和系。簡單來說，長和（1）及長實集團（1113）的業績均無特別亮點。而長和的業務，包括加拿大的赫斯基能源、歐洲的電訊及零售業務，環球的碼頭項目、英國的基建項目以至外滙風險等，相信現在的挑戰比金融海嘯時更甚。長和及長實，連同系內公司長江基建（1038）及電能實業（6）昨天齊創 52 週新低，復蘇之路相信非常遙遠了。

另外一間較多長線投資者關注的中華煤氣（3），25% 的盈利下跌不是太意外，但維持了十年的紅股政策由十送一改為二十送一或會令投資者失望。公司解釋指，由於集團要有穩健情況，去年盈利有少許下跌，加上現時全球經濟前景暗淡，故改變了紅股比例。筆者估計今天股價將會受壓，欲進場的也不用急，可多待一兩天吧！

由於筆者對短期港股還有戒心，市場亦極之波動，在週末前及富時羅素調整日，請容許再次不作是日推介了。

2）美國能源部表示，決定將先購買 3000 萬桶石油放入戰略石油儲備，此舉是美國總統特朗普關於增加儲備以幫助國內原油生產商指令的第一步。能源部稱，首批 3000 萬桶原油的詢價將針對低硫原油和高硫原油，將集中從中小型生產商進行採購。另外，英倫銀行緊急宣布減息 0.15 厘，基準利率降至 0.1 厘。該央行並表示，擴大購買國債及公司債規模 2000 億英鎊，至 6450 億英鎊。歐洲央行也在一項為期 3 年的長期貸款安排中，撥出 1150 億歐羅超低息資金予銀行，這是該行放寬條件以吸引商業銀行借款以來的首次標售。（信報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 188 點或 0.95%，標普和納指則分別上升 0.47% 及 2.3%，十年期債息上升至 1.158%，美滙指數再漲至 102.94，紐約期油 24.73 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：長和（00001）公布，截至去年底止全年股東應佔溢利 398.3 億元，按年增 2.13%，每股盈利 10.33 元。派發末期息每股 2.3 元，全年派息每股 3.17 元，與 2018 年同期相同。長實集團（01113）公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 291.34 億元，按年下跌 27.38%，每股盈利 7.89 元。期內，基礎溢利 287.29 億元，按年上升 19.04%，每股基礎溢利 7.78 元，按年升 19.14%。收入 823.82 億元，增長 63.56%。長實派發末期息 1.58 元，按年增加 10.49%；連同中期股息每股 0.52 元，全年合共派息每股 2.1 元，升 10.53%。

小米集團（01810）董事長兼首席執行官雷軍在微博宣布，生產線已全面復工，產能全開。據雷軍在微博公開的視頻顯示，Redmi 生產線全面復工，工人都佩戴口罩，生產線上的機型是小米即將發布的 Redmi 品牌新產品。據報該機型為 Redmi K30 Pro。

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