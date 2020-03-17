〈分析〉中國降準後 銀行股長線買點浮現？

受到肺炎疫情影響，中國人行 (PBoC) 宣布 3 月 16 日實施新一波定向降準，存準率調降 0.5 至 1 個百分點。此外，針對符合條件的銀行，再額外降準 1 個百分點，而這波降準共將釋出人民幣 5500 億元。

而這次中國人行定向降準存在幾個訊號，首先降準力道增加，除了對達到「考核指標」的銀行釋放人民幣 4000 億元資金外，還對股份制銀行額外實施定向降準，共釋出人民幣 1500 億元。中國人行此舉反映出反週期政策加碼的訊號，以及啟動新一波寬鬆貨幣政策。

第二則是，過去的普惠降準是「先做後給」， 這次是「先給後做」。去年定向降準的政策是，除了大型銀行在政策性要求下，必須滿足對小微企業放貸年增率達 30% 外，其他銀行並無此硬性要求，一定程度上銀行業對小微企業放款可以看自身意願。

若銀行覺得小微企業新增放貸或現有存量比重逾 10%，並不適合自身業務發展，可以不增加放款小微企業，最多就是失去下一年度的降準優惠條件。

但 3 月 16 日的定向降準是強迫性的，中國人行依各級考核標準主動調降不同等級銀行的存準率，並要求銀行拿這項優惠的錢，放款給小微企業，因此銀行不得不做放款，在一定程度帶有政策要求的意味。

3 月 16 日後根據不同的考核標準，中國各級銀行有不同的存準率：

中國六大官股銀行存準率介於 11% 至 12.5%。

股份制度、城市商業銀行、非縣級農業商業銀行、外資銀行等存準率介於 9.5%～10.5%。

縣級農業商業銀行、農村合作社、農業信用合作社、村鎮級銀行等存準率介於 6%～7%。

降準對於股市及銀行股影響

自 2011 年 6 月以來，中國大型銀行法定存款準備金率從 21.5% 逐步降到今年初的 12.5%。從這段期間，Wind 全 A 股指數和和銀行類指數累計漲跌幅的情況可發現，以長線角度來看，大多數降準之後股市會先跌後漲，而期間內銀行類股漲幅往往不輸大盤。

(資料來源：Wind) 2011 年以來，大盤與銀行指數漲跌幅與降準公告日

以長線角度來看，定向降準後指數出現反彈，主要因為降準是為放寬信用而準備的彈藥，如果再搭配降息、額外信貸額度、放鬆監管考核等一系列政策，在成功帶動起經濟復甦後，對股市能形成明顯拉升作用。

另一方面，單就銀行業來說，降準一來可以降低付息成本，二來可以提供擴張空間，反映出利差改善和規模擴張的利多。

而今年年初至今，銀行類股指數下跌約 10%，表現是一級類股群中倒數第三，同時 PB 達到 0.77 倍的歷史低點。銀行類股漲幅落後主要因為，為了對抗肺炎疫情，挽救中國經濟，銀行業恐擴大讓利；接著企業延後復工，對抵押資產品質產生不可逆的影響 (如折舊)；最後則是疫情遲遲不退，導致實體融資需求低。

但相對的中國銀行業也存在補漲效應，第一是來自於中國復工、基建投資加速，經濟漸漸恢復常態；接著，政府反週期的貨幣政策加碼，如下調存準率等；最後則是反週期的財政政策加碼等。

(資料來源：Wind) 18 年以來，中國銀行類股指數與主要指數漲幅相比已大幅落後

此外，中國自從執行利率市場化後，LPR 不斷調降，這有損銀行業利差，因此為保障銀行業獲利穩定，一直未調整的存款基準利率也有機會向下修正，以維持銀行業利差水準。