澳洲宣布緊急狀態！憂疫情持續至少6個月 澳股大跌6%

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 週三 (18 日) 宣布「人類生物安全緊急狀態」，並呼籲澳洲公民應放棄所有海外旅行，他警告，武漢肺炎 (COVID-19) 的流行可能會持續至少 6 個月。

這項正式聲明賦予澳洲政府權力，可以視需要封閉城市或地區、實行宵禁、並可以命令民眾進行隔離，以遏制病毒傳播。

澳洲股市週三 (18 日) 在疫情陰影下重挫，S&P/ASX 200 數收於 4953.2 點，跌幅高達 6.43%，在亞太股市領跌。

而澳幣兌美元週三 (18 日) 在跌至 0.60 美元附近暫時持穩，但本週澳幣一度殺至 0.5959，創 2003 年以來新低。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 預計週四 (19 日) 發表談話，外界預期，澳洲央行 (RBA) 將推出新的非常規貨幣政策。

S&P/ASX 日線走勢圖 圖片：investing.com

稍早澳洲將官方旅行警示提升至前所未有的「第四級：不要去旅行」，同時將社交聚會禁令，由 500 人減少到 100 人，但不包括學校、公共交通及購物中心等基本服務。

莫里森在電視新聞發布會上說：「澳洲的生活正在改變，世界各地也在改變。」

他強調，這是澳洲史上同一次發生這種事情，建議每個澳洲人不要出國旅行，不要前往海外。

澳洲已有約 425 例感染和 5 例死亡病例，與其他國家相比較少，但官員們愈來愈擔心病例可能會急劇增長。

在莫里森發表聲明前不久，澳洲政府公布針對航空公司的 7.15 億澳幣 (約 4.3 億美元) 援助計畫，維珍澳洲控股 (Virgin Australia Holdings) 已從 3 月 30 日至 6 月 14 日暫停所有國際航班，而澳洲航空 (Qantas Airways Ltd) 已將其國際運力削減了 90%。

擴大對旅行和國內流動的限制，預計將對澳洲的旅遊、零售和娛樂業造成重大損失。