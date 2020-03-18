美股交易時間擬縮短？ 美財長：有此計劃 但不會關閉市場

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，儘管美股波動劇烈，川普政府不會關閉股市，但考慮縮短交易時間。

梅努欽週二 (17 日) 在白宮記者會中說：「我們絕對相信要保持市場開放。必須讓美國人民知道他們有管道可以取得資金。」

梅努欽銀行業者和紐約證交所 (NYSE) 討論過後，都同意維持股市開放有其必要性，不過縮短交易時間的構想倒是讓業界人士驚訝不已。全球最大期貨交易所芝商所 (CME) 執行長透過聲明說：「縮短交易時間沒道理，得知財長和紐交所討論縮短交易時間讓我們感到吃驚，儘管他尚未接觸我們或那斯達克等股票和期貨市場營運商。」

紐交所透過聲明表示，一直以來持續和美國政府和主管機關溝通，目前沒有縮短交易時間的打算。

美股近日劇烈波動，漲跌動輒千點，而許多金融從業人員出於防疫考量已經改為在家上班或異地辦公，這也引發股市運作的討論，但關閉金融市場茲事體大，主管機關和證交所都傾向繼續開放，擔心貿然關閉反而會升高市場焦慮。

菲律賓週二表示，為了確保員工和交易員的安全，股匯債市暫停交易，成為全球第一個因疫情暫停關閉金融市場的國家。專家認為，股票停止交易導致資金無法動用，影響投資人信心。不過有分析師說，由於菲律賓披索的匯率穩定，股市也以內需市場為主，短期暫停股匯交易對菲律賓及區域市場造成的影響有限。