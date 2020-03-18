古根漢：美企需2兆美元救助 才能避免衰退

武漢肺炎 (COVID-19) 持續流行所造成的經濟壓力，甚至可能比金融危機更為嚴重。

根據 Guggenheim Investments 全球投資長 Scott Minerd 在週二 (17 日) 的研究報告中估計，中國經濟已經快速收縮，而歐洲經濟，則可能正處於嚴重的衰退中。

Scott Minerd 寫道：「即使美國還沒有陷入衰退，但估計美國很快就會進入了，在關閉餐廳、學校和大型活動的同時，很多人將不得已放無薪假，那些在銀行存款不到 500 美元的人，將無法負擔下個月的房租、汽車貸款和生活費用，就這些狀況而言，我認為情況只會變得更糟。」

Scott Minerd 認為：「眼前的風險是我們正面臨 1930 年代以來第一次盤旋向下發展成全球衰退的可能性。」

Scott Minerd 補充說道：「如果政策制訂者不迅速採取行動，我們至少有 10% 到 20% 的可能性走上這條路。」

Scott Minerd 強調，華府當局需要避免發生這種命運，「我們迫切需要」類似與國會 2008 年批准的《不良資產救助計劃》(TARP) 的計劃；當年該計劃授予財政部 7000 億美元以購買因房地產泡沫破裂和隨之而來的金融危機嚴重壓低價值的銀行資產。

（圖：AFP）

然而，這一次，美國經濟將需要更多資金來拯救「許多產業」，不僅僅是銀行，估計金額超過 2 兆美元。Minerd 寫道，因為從航空公司到度假勝地和零售商的各種業務都面臨崩潰，因為一旦被發現有確診病例，就需要持續積極進行社會隔離措施。

《華爾街日報》社論週一 (16 日) 也提出類似的建議，認為聯準會 (Fed) 應該建立一種貸款機制，讓企業可以借錢以維持其業務的正常運轉，直到經濟活動恢復正常為止。

即使近日無視 Fed 將聯邦基金利率降至 0%-0.25% 和啟動債券購買計劃的刺激措施，市場仍可能會因此類極端措施而感到欣慰；過去一個月，道瓊、標普 500 指數、那斯達克則下跌超過 25%。

《華爾街日報》說，類似的資金必須經國會撥付，而「借款人必須提供有形資產，應收帳款等良好的抵押品，並且在病毒性恐慌爆發之前就已具有償付能力。」

考慮到過去 10 年銀行救助計劃的不受歡迎，政客們可能會採取這種措施，因為即使像 Minerd 這樣的支持者也認為，到 2014 年 TARP 結束時，政府最終會收回超過最初貸款的金額。