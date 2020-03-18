大摩、高盛：肺炎疫情擴大 全球經濟恐陷入衰退

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，摩根士丹利及高盛經濟學家皆預估，全球經濟正在進入衰退。經濟學家表示，本次衰退的幅度雖然不及 2009 年金融海嘯時來得大，但將會超越 2001 年的衰退程度。

大摩經濟學家 Chetan Ahya 預估，今年全球的 GDP 增長率將下滑至 0.9%，高盛經濟學家 Jan Hatzius 對於全球 GDP 增長率的預估值則為 1.25%，標普全球 (S&P Global) 則預估，今年全球 GDP 增長率將為 1% 至 1.5% 區間。

全球 GDP 增長率 (圖：IMF)

另外，由於武漢疫情對於中國的供應鏈及經濟活動造成重創，《彭博》經濟學家下調對於中國 2020 年 GDP 增長率的預估值，由 5.2% 下調至 1.4%，且預估 Q1 GDP 將大幅衰退 11%。

中國 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

為了減輕疫情對於經濟造成的損害，美國聯準會及各國央行紛紛釋出貨幣寬鬆政策，但大摩經濟學家表示，儘管政策的回應可以疏緩經濟的下行風險，但受到疫情擴大、以及金融市場緊縮的影響，預期將對全球經濟造成嚴重的衝擊。

除此之外，倘若疫情持續未獲得控制，則將會導致更多的工廠、學校、餐廳及店家面臨關閉，而全球經濟的衰退幅度亦將會比預期的來得更嚴重。

大摩分析師 John Normand 呼籲已開發國家的政府，將財政刺激政策的規模擴大至 GDP 的 1% 至 2%。另外，德意志銀行的貨幣策略師 George Saravelos 則表示，各國政府應擴大紓困措施的規模，以協助企業及家庭渡過難關。