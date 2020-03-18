東京奧運是否延後舉行？IOC聲明：不需要現在就做決定

儘管外界對 2020 年東京奧運會能否如期舉辦充滿懷疑，但不到最後關頭，國際奧委會 (IOC) 不願輕言放棄。

國際奧委會週二 (17 日) 發布聲明，重申按時舉辦奧運會的承諾，認為現在不需要太早決定。他們說：「距離召開奧運會還有 4 個多月，現階段無需做出重大決定，目前的任何揣測都將會適得其反。」

奧運會定於 7 月 24 日在東京展開，但法國奧會主席 Denis Masseglia 認為，如果 5 月底前，COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 疫情未能得到控制，他看不到東京奧運要如何如期舉辦。相較之下，東京奧林匹克大臣橋本聖子上週並未鬆口，堅持奧運仍將如期舉行。

國際奧委會立場稍有鬆動，承認目前是「前所未有的狀況」，「每天都在發生變化」，而不再嚴辭否認、拒絕承認奧運會可能面臨風險。不過，他們依舊敦促選手繼續為計畫於 7 月舉行的奧運會做好準備。

本次奧運會舉辦預計可為日本帶來數百億美元收益，對業餘運動選手來說，這更是 4 年一次的全球性大賽，一旦未能如期舉辦，將打擊選手們的準備計畫，對於已經投入其中的日本中小企業威脅更大。

國際奧委會表示，關於舉辦、取消或延遲舉辦的任何重大決定，都會優先考慮運動員的健康福祉，而不由財政利益決定。

國際奧委會補充說，還有 43% 的運動選手需要取得奧會參賽資格，目前正在採取措施以確保預選賽正常舉辦，或者使用其他方法來確定哪些運動員有資格。