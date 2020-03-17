〈群益觀點〉面臨流動性風險，聯準會釋放流動性就會讓市場恢復穩定？

上週市場引發流動性危機，形成恐慌性的殺盤，股市跌、避險商品黃金也跌、債券也不漲，更觸動包括陸股、台股等相對抗跌的指數相繼出現＂補跌＂的走勢，這都是市場流動性不足的徵兆。

美國聯準會隨即展開一波波擴大流動性的措施，上週四 (3/12) 進行規模 5,000 億美元的三個月期回購操作，週五 (3/13) 再進行 5,000 億美元的一個月期和三個月期回購操作，宣佈兩天總共進行一兆美元的三個月期定期回購，同時正式開始購買國庫券，計劃累積到月底，聯準會共將進行約三兆美元的回購，針對流動性風險，央行釋放流動性算是對症下藥。

上週五 (3/13) 的走勢股、債、金等走勢關係回歸正常，市場擔心的流動性危機看起來暫時解除。週一 (3/16) 聯準會再度緊急降息四碼，將基準利率降至接近零水平，但股市並不買單繼續下跌，黃金及債券則強力反彈，市場對於聯準會或是全球央行的聯合行動仍是以負面回應，主要是表達對新冠疫情不確定性的擔憂。然而疫情高峰未見，負面情緒還不知會延續多久？至少川普週一由樂觀轉悲觀，從之前認為疫情會在 4 月結束，昨天改口稱最糟的情況是新冠情可能在 7 月、８月或更晚結束。

雖然央行降息不是解藥，卻可以幫企業戴上呼吸器，減緩立即性的衝擊，避免資金錯配，讓企業可以有更長的時間能度過危機，現在疫情在全球擴散，聯準會週一緊急再降息四碼，維持利率在接近零的水平的抗疫行動會直到市場安全為止。Fed 為防止企業出現資金錯配，向金融業傳導，可能會形成骨牌效應，而懸崖式、跳水式的降息則可以爭取更多時間；不過這也反應了各國主要央行已經有長期抗戰的準備，對市場來說仍舊屬於不確定因子。

市場在央行釋放流動性後恢復正常，也代表流動性危機暫時解除，降息等同是割金融股的血肉（犧牲金融的利潤），來餵養其他實體產業，因此結構上雖然央行為流動性風險擴散築起高牆，避免風險傳導成金融風險，但金融股仍無法避免偏弱的走勢，這並不一定是壞事，畢竟這一波的多頭是在金融股轉強下才反轉下跌的，現在金融股轉弱，或許正帶來一些機會，而現在的情況，很少人會這麼認為。

通常金融問題如果能止於金融，不向就業市場傳導，那麼危機就還能用金融手段止得住。這次的新冠疫情對於就業市場的衝擊應該還止於停班，還沒有到達造成嚴重失業問題，雖然就業市場停止成長，還沒到達崩壞的程度，但時間若再拖久，當金融面蔓延到就業層面，問題就變大，到時恐怕是神仙來也救不了，現在包括義大利、法國、加拿大等紛紛都進行邊境管制，各國已經逐漸接受＂短痛＂來避免＂失控＂。

而現在的情況，根據中國、日本、韓國等早發的國家的情況來觀察，應該還不至於是神仙需要出現的絕境，但仍需要與時間賽跑，至少中國、美國新冠疫苗第一針都已開打，希望能迎來好的結果。

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