黃金跌勢不斷 中國投資人轉抱鋼「金」

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，全球央行針對疫情釋出政策刺激未果，市場波動持續加劇，除了股債雙市外，自上週以來，金、銀價經歷了自 1983 年以來最黑暗的一週，就在股市波動之際，中國投資人似乎發掘一處避險新天地。

過去一個月中，上海鋼筋期貨漲幅近 5%，黃金則下跌 5% 以上，因投資人急於將手中資產變現，以滿足美股的融資追繳需求。鋼筋意外上揚反映出在疫情重擊之下，中國投資人紛紛押注政府出台大規模刺激措施來支撐經濟，且進一步提振建築原物料需求。

黑線：上海鋼筋期貨，紅線：上海銅期貨，藍線：上海鎳期貨，上海鋅期貨，灰線：現貨黃金 (圖：Bloomberg)

上海大陸期貨分析師表示：「如今我們稱鋼筋為 “鋼金”，因其儼然成為全球股災中的避險資產，我們相信政府將大力提升基建支出，以提振國內消費，就像當年 SARS 爆發後一樣。」

中國投資人之所以容易受到鋼鐵期貨的吸引，一部分原因在於該期貨只允許在中國交易，不像銅類等其他金屬受制於全球供需，這讓市場更能反映當地情況，此外，中國在定價方面也具有更大影響力，中國無論在鋼鐵的生產還是消費上皆佔全球比重將近一半。

疫情爆發至今，中國推出的經濟刺激政策包含向金融體系注入更多流動性，不過，人們越來越相信政府將透過基礎建設投資，幫助提振鋼鐵需求，進而帶動經濟增長。

新加坡交易所 (Singapore Exchange) 大宗商品主管 William Chin 表示，出自於同樣原因，鋼鐵的主要原物料鐵礦砂也將從中受益。過去一個月來，鐵礦砂價格漲了將近 10%。

Chin 說道：「這相當值得注意，在流動性需求的推動下，黃金等傳統避險資產承受著巨大壓力。」

私人財富管理公司 Ord Minnett 週二 (17 日) 發佈報告稱，在鐵礦砂高價、澳元走低以及低油價帶動生產成本走低的情況下，全球最大的一些礦業公司可能因此受惠，像是必和必拓集團 (BHP Group)、福特斯庫金屬集團 (Fortescue Metals Group) 和力拓集團 (Rio Tinto Group) 等。

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