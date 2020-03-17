油價續跌 IEA：發展中國家能源收入恐下滑85%

石油價格戰升溫、武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，週一 (16 日) 國際能源署 (IEA) 與石油輸出國組織 (OPEC) 表示 ，仰賴石油的發展中國家，如奈及利亞、安哥拉及巴西的成長可能受到嚴重打擊。

OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 和 IEA 執行董事 Fatih Birol 在進行視訊會議後，審查了 IEA 近期的一項分析，顯示若當前油價持續暴跌，發展中國家的石油與天然氣收入將減縮 50% 至 85%，跌至二十多年來的最低水平。

他們表示：「這將對社會和經濟產生重大打擊，特別是目前疫情敏感的公共醫療衛生和教育等重要領域支出」

週一 (16 日) 原油期貨價格收在 4 年低點，WTI 原油跌破每桶 30 美元，創下 2016 年 2 月以來最低收盤價，盤中低點一度觸及 28.03 美元。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

俄羅斯本月初拒絕 OPEC 擴大減產的提議，終止了三年多來兩國的減產合作夥伴關係。沙烏地阿拉伯隨即大砍官訂售油價格，並威脅將於 4 月計劃增產，使得國際油價陷入水深火熱中。

以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 組織，控制著約全球三分之一的原油供應，擁有 30 個成員的 IEA 則致力於維持能源市場的供給平衡，消弭原油市場的干擾。

OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 和 IEA 執行董事 Fatih Birol 在聯合聲明中強調穩定市場的重要性，雙方表示將繼續就能源市場的發展進行定期磋商。