IEA：2020年全球石油需求將為近十年首度下滑

國際能源署 (IEA) 週一 (9 日) 發布最新月度報告指出，全球經濟因新型冠狀病毒疫情陷入停擺，預計今年全球石油需求將出現近十多年來首度下滑。

IEA 下調原油需求預期近 100 萬桶 / 日，預計 2020 年全球石油需求將達 9990 萬桶 / 日，為 2009 年以來首度下滑。IEA 表示，在極端情況下，若政府無法遏止肺炎疫情傳播，石油消費量可能下滑多達 73 萬桶。

2011-2025 年全球原油需求成長走勢圖 (圖：IEA 官網)

IEA 署長 Fatih Birol 於聲明中表示：「新型冠狀病毒危機正在影響煤炭、天然氣以及可再生能源在內的廣泛能源市場，不過這項危機導致人、貨物的流動性遭到嚴重限制，因此對於石油市場的影響特別嚴重。 」

其中又以中國石油需求受創甚深，IEA 預計今年 Q1 中國石油需求最受困擾，年減 180 萬桶 / 日，全球需求年減 250 萬桶 / 日，Q2 中國局勢的改善將抵消其他地區需求下滑，並在 2020 年下半年逐步恢復。就 2020 年整體而言，上半年的降幅將導致全球石油需求較 2019 年減少約 9 萬桶 / 日。

不過，今年因全球疫情危機遭受需求衝擊後，IEA 預計石油消費將出現強勁反彈，2021 年將增加 210 萬桶 / 日，展望後續幾年，隨著各國政府轉向提高引擎效率和減少溫室氣體排放政策，運輸燃料需求增長將逐步放緩，2025 年需求增長將放緩並至 80 萬桶 / 日。

Birol 稱，新型冠狀病毒危機加劇了石油產業在考慮新投資和商業策略時所面臨的不確定性。

儘管石油需求急劇波動，基本上 IEA 依舊維持全球石油供給預期不變，2025 年石油產能將增長 590 萬桶 / 日，略高於需求，產量提升主要由美國頁岩油、巴西、蓋亞那以及加拿大等國挹注。

(圖：IEA 官網)

IEA 預期到 2025 年，非 OPEC 成員國總供給量將增加 450 萬桶 / 日，達到 6950 萬桶 / 日，至於 OPEC，儘管對伊朗及委內瑞拉的制裁已導致兩國產量縮減 250 萬桶 / 日，該組織有效原油產能仍將提升 120 萬桶 / 日，至 3410 萬桶 / 日。

IEA 報告發布後，國際油價未現顯著下跌，不過受到疫情衝擊和沙國威脅增產影響，油價跌勢依舊。截至台北時間晚間 18 時許，布蘭特原油下跌 21.43%，暫報每桶 35.57 美元；WTI 原油下跌 22.67%，暫報每桶 31.92 美元。