〈能源盤後〉Fed出招未見效 原油收4年低點 WTI跌破30美元

週一 (16 日) 交易，Fed 緊急降息未能阻止股市暴跌，全球投資人均恐慌拋售，原油期貨價格收在 4 年低點，WTI 原油跌破每桶 30 美元。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjoernar Tonhaugen 評論，「法國、西班牙和其它地區在週末新增實施隔離檢疫措施，激起需求流失的預期，原油價格已經做出極度負面的反應，我們認為這對原油生產商不利，但對全球經濟有利，目前我們認為還沒有看到油價底部。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.03 美元或近 9.6%，收每桶 28.70 美元。

此為 WTI 最前月契約自 2016 年 2 月以來最低收盤價，且盤中低點達 28.03 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.80 美元或 11% 以上，收每桶 30.05 美元，為 2016 年 1 月以來最低收盤價。

在月初擴大減產談判破裂後，沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開了全球原油價格戰，上週原油價格暴跌。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，「原油市場顯然忽略美國 Fed 週末緊急降息的舉動，因為市場已疲於對抗武漢肺炎造成的需求衝擊，OPEC + 又在此時談判破裂，時機非常惡劣。4 月起預計供應增加，加上需求受創，這意味全球石油市場整個 2020 年都會大量供應過剩，所以目前的疲弱趨勢可能會持續至第二季結束。」

美國 Fed 上週日晚間將基準利率降至貼近 0 的水準，並實施至少 7000 億美元的購債計劃 (即 QE)，但是，獨立能源專家 Anas Alhajji 認為，「市場正苦於需求陷阱，其中最大宗來自石油市場，因為刺激措施不會增加石油需求。」

Alhajji 提到，「週一油價走跌非常巨大，因為這跌勢是接在重大刺激措施之後來的，包括降息、增加貨幣供應量以及美國大量補足 SPR 等。」他預期油價跌勢還會持續幾個月。

道瓊斯市場數據顯示，上週 WTI 原油期貨價格下跌 23％、Brent 原油下跌 25%，均創最前月契約自 2008 年 12 月以來最大單週跌幅。

全球武漢肺炎疫情嚴重，義大利確診人數激增、美國擴大對英國和愛爾蘭的旅行禁令、德國和法國部分封關。

經濟數據慘淡

中國經濟數據慘淡也令石油價格承壓。SpreadEx 金融分析師 Connor Campbell 指出，「分析師先前預期工業生產下降 3%、固定資產投資下降 2%、零售銷售萎縮 4%，但結果這些項目分別下降 13.5%、24.5% 和 20.5%。」

美國方面，紐約 Fed 的帝國商業景氣指數 3 月份暴跌 34.4 點至 - 21.5。

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