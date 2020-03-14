熊來了？俄皇精準轟炸掀「石油焦土戰」 美國如何避免經濟衰退「內傷」

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

《流動與流動性（Flows & Liquidity）》，這是摩根大通證券固定在每周末出版的「旗艦級」分析報告；3 月 6 日星期五，負責編輯的摩根大通全球策略團隊，如常完成這項例行公事，但埋在其中的一句結論，卻不尋常：「看起來，美國衰退幾乎是確定了……。」

負責撰寫報告的要角之一是 Nikolaos Panigirtzoglou，在摩根大通工作已 12 年；此前，他曾在英國央行任職許久，對於利率、市場資金變化的背後意涵，自有高人一等的敏感度。3 月 6 日的報告中，他的結論，就是從美國企業債市場最近的資金變化狀況推導而來，「這條渠道，正在放大新冠肺炎疫情對經濟的影響衝擊。」

引信：油價焦土戰開打 沙、俄石油減產協議破局，美股崩跌

他或許沒有想到，就在趕工寫報告的同一日，一場在奧地利維也納舉行的會議結論，很快就以迅雷不及掩耳的勢頭，把他的擔憂搬上真實世界。

開會的成員是石油輸出國家組織與俄羅斯（合稱 OPEC+）等國代表，主要議題：「是否延續目前的石油減產措施」。去年 12 月，相關各國達成減產協議，至今年 3 月底之前，每日減產 210 萬桶，今年在新冠肺炎疫情重創原油需求下，延續減產不但合情合理，而且原本外界甚有預期，減產的手筆還可能更大。

3 月 6 日當地時間上午 10 點多，各國代表陸續入場，然而，約莫 5 小時的閉門會議後，驚爆談判破裂。在俄羅斯總統普丁授命下，俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）一路堅決反對減產。

對此結果極度不滿的全球產油龍頭沙烏地阿拉伯，隔日強悍表態，宣布大舉調降 4 月份石油出口價格。沙、俄之間，「油價焦土戰」正式開打。

3 月 9 日，布蘭特原油期貨和西德州原油在亞洲交易時段，一度狂瀉 3 成，恐慌情緒無時差的瀰漫全球，美股道瓊、標普 500（S&P500）指數期貨暴跌。數小時後美股開盤，2 大指數一度「熔斷」暫停交易，道瓊指數收盤下跌 2000 點，創金融海嘯以來最大單日跌幅。

經過一日摧殘，道瓊指數自今年高點至 3 月 9 日，已下跌 19.3％，距離「自 1 年內高點修正 2 成」的「熊市定義」，僅剩不到半步之遙。

不只道瓊，美國 3 大指數中的標普 500、那斯達克，修正幅度都已來到「牛轉熊」的最後臨界點，防線的厚度、剩下的跌幅空間，僅有 1％上下。

格局：全球步入熊市從歐股到新興市場牛市防線都失守

再往外看，歐洲防線則已潰堤，英、德、法、西、義等股市的修正幅度，皆已殺破牛市底線。而新興市場的金磚國度當中，仰賴原物料出口為經濟命脈的巴西、俄羅斯等，同樣也已失守代表牛市的那條防線。

這是 2008 年金融海嘯以來，全球資產價格首度面臨遍地野火式的熊市威脅；股市榮枯宛若地表經濟的額溫槍，當股票市場走入牛熊肉搏階段，反映的，就像摩根大通報告裡的預警，是幾乎確定的經濟衰退格局。

「沙、俄舞劍，意在美國！」獲外國投資機構評為「亞洲最佳石化產業分析師」的棣邁產業顧問總經理何耀仁指出，「沙國與俄羅斯因減產意見不同撕破臉，導致油價暴跌，這只是表層因素。」他認為，兩國真正的意圖，是利用油價下跌的焦土策略，逼迫美國頁岩油減產或停產，「唯有如此，才能結構性地解決過去幾年來，國際原油市場供過於求、價格疲弱不振的問題。」

來源：《今周刊》 第 1212 期

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