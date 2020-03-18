〈能源盤後〉全球封關 沙俄仍未退讓 油價再創4年新低

週二 (17 日) 交易，原油期貨價格再創 4 年低點，因為交易員持續關注，武漢肺炎疫情全球擴散造成需求巨大衝擊，以及俄羅斯和沙烏地阿拉伯增產引起全球價格戰。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，在供應方面，IHS Markit 預計，今年 2 到 5 月全球每月供應過剩 400 萬至 1000 萬桶 / 日。

「因此，如果沙烏地阿拉伯執意 4 月起大量增產，屆時全球也正因武漢肺炎各國封關，需求大減。」俄羅斯和沙烏地阿拉伯沒有絲毫退讓的跡象。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.75 美元或近 6.1%，收每桶 26.95 美元，為 2016 年 2 月以來最前月契約最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.32 美元或 4.4%，收每桶 28.73 美元，為 2016 年 1 月以來最低收盤價。

Steeves 表示，「各國封關的延續時間和嚴謹度將決定需求破壞程度，美股週一暴跌，為史上第三糟糕的一天。此前川普總統表示『可能要到 7、8 月武漢肺炎病毒才會消退』，因此在確診數到達巔峰並下降之前，沒有人能真正喊出觸底。」

法興銀行週二報告警告，「石油需求遭破壞的程度將在第二季到達頂峰，屆時第二季石油需求將損失 500 萬桶 / 日。」

根據報告，需求下降的多數國家為 OECD 部分成員——歐元區、南韓、日本和美國。儘管「石油消耗量會逐步正常化，且『逐漸正常化的需求』可能會比先前預期還要強大。」

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，武漢肺炎疫情導致各國封關防疫，此時沙國和俄羅斯又增產，無疑是自我毀滅的招式，「如果真的執行增產計畫，油價恐會崩跌至 20 美元。我們只能期盼，最後常識能獲勝，雖然現在還沒有雙方退讓的跡象。」

供應庫存

EIA 週三將公布上週原油庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週原油庫存增加 260 萬桶、汽油庫存下降 380 萬桶、蒸餾油下降 320 萬桶。

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