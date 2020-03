美8大銀行宣布暫停實施庫藏股 以保留資金支持企業應對疫情

8 家美國大型銀行,包括摩根大通和美國銀行在內,週日 (15 日) 起將暫停買入自家的庫藏股直到第 2 季末,以在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情下保留資金,專注於支持客戶及國家。

代表美國大型銀行和託管銀行的金融服務論壇 (Financial Services Forum) 於週日發表聲明,表示暫停實施庫藏股,符合銀行的集體目標,即利用資本和流動性,透過貸款和其他重要服務,為個人、小型企業和整個經濟提供最大的支持。

論壇成員包括摩根大通公司 (JPMorgan Chase & Co.)、美國銀行 (Bank of America Co.)、花旗集團 (Citigroup Inc.)、富國銀行 (Wells Fargo & Co)、高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、紐約梅隆銀行股份有限公司 (Bank of New York Mellon Co.) 和道富銀行 (State Street Co.)。

自病毒疫情在全球範圍蔓延後,銀行股遭到重擊,年初以來,摩根大通和摩根士丹利的股價均下跌超過 25%,而花旗的股價下跌超過 36%。實施庫藏股有助推高股價,但也遭致許多批評。

這 8 家被美國監管機構認為對金融體系最重要的銀行,原計畫在未來 1 年內,合計買回 1190 億美元的公司股份。

美國一些銀行已經採取措施,緩解消費者和企業的壓力,免除部分收費,並表示願與陷入困境的借款人合作。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於週日的記者會上表示,聯準會也已向主要銀行提供「廣泛的一般性指導」,希望他們與借款人合作,利用緩衝來提供貸款。