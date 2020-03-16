Fed降息效用未顯？標普500期指觸跌停

既使美國聯準會 (Fed) 週一 (16 日) 期望透過大規模貨幣刺激，來遏止美國經濟放緩步伐，美股期貨盤前仍觸及跌停板。

截至台北時間週一晚間 19 時許，標普 500 期指下跌近 5% 觸及跌停，道瓊期指下跌 4.58%，那斯達克期指下跌 4.56%。

(圖：Investing.com)

另外，追蹤標普 500 的 SPDR 標普 500 指數 (SPY) 盤前下跌逾 9％，顯示在美股開盤不久後可能再觸熔斷機制。此外，追蹤道瓊和納斯達克指數的 SPDR 道瓊工業平均指數 ETF(DIA) 和景順 QQQ 信託基金分別跌 9.74%、8.79％。

個股動態部分，蘋果盤前下跌逾 11％，航空股普遍下跌，達美航空 (DAL-US) 盤前至少下跌 12％，而美國航空 (AAL-US) 則下跌約 18％。

銀行股亦受沈重打擊，美國銀行 (BAC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 盤前分別下跌 15.6％和 14.2％，高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 分別下跌約 11％和 14％，花旗 (C-US) 下跌 16.3％。

Fed 於台北時間週一清晨緊急將聯邦基金利率調降至 0-0.25% 區間，同時啟動 7000 億美元的大規模量化寬鬆計劃 (QE)，以應對武漢肺炎疫情帶來的經濟衝擊。美國總統川普表示對 Fed 的行動感到非常滿意，他說「我認為市場的人們應該非常興奮。」

儘管紐西蘭、南韓以及香港等國央行相繼跟進 Fed 降息，似乎仍不足以提振市場情緒。

保德信金融 (Prudential Financial) 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，貨幣政策與財政計劃互相結合將有助於緩解疫情引發的經濟下滑，影響將是積極的，但市場仍將受到疫情左右，以及政策是否將發揮其效用。

新加坡興業銀行 (Societe Generale SA_策略師 Jason Daw 在報告中寫道：「正常情況下，如此大規模政策將進一步支撐風險資產與經濟復甦，但是衝擊成長的規模正加速增長，市場進一步質疑貨幣政策還能做些什麼，這削弱了政策的有效性。」