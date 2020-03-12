〈美股入熊市〉對經濟悲觀 六大銀行估美國Q2經濟萎縮

隨著武漢肺炎疫情打擊需求和消費，經濟學家開始調降對美國第二季經濟成長預測，甚至有分析師認為可能萎縮，如果成真將是 2014 年來首見。

根據彭博彙整的報告和調查，至少六家金融機構預測美國第二季將陷入萎縮，折合年率的降幅估介於 0.1% 到 2%。這六家分別是富國銀行 (Wells Fargo)、BMO Financial Group、加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce)、荷蘭銀行 (ABN Amro)、荷蘭合作銀行 (Rabobank)、Berenberg。

BMO 經濟學家 Jennifer Lee 預測第二季國內生產毛額 (GDP) 萎縮 2%。她說，市場震盪極為劇烈，美國病例數增加，愈來愈多州進入緊急狀態，「這已經演變成需求方面的問題 -- 消費者既擔心又憂慮，人們紛紛取消郵輪或旅行計畫，這勢必會連帶影響商業活動，造成企業減少投資。」

Berenberg 的 Mickey Levy 說，股市重挫將削弱民眾信心，消費將下滑，尤其是餐廳、服飾這類非民生必需品。由於供應鍊受擾亂且不確定性仍存在，企業將進一步減少投資。

這種悲觀的看法仍屬少數，多數分析師仍預測美國第二季經濟能維持成長，只是步調相當疲軟。

做出悲觀預測的六大銀行經濟學家說，經濟展望持續變動，疫情的影響尚未完全呈現在政府統計的經濟數據中，未來充滿太多變數，比方說工廠復工的時間點、病毒擴散的情況、是否有更多財政刺激措施。

這些經濟學家也說，第三季 GDP 成長或許會反彈，只要財政措施確實刺激經濟，以及工廠復工讓供應鏈恢復穩定正常。

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