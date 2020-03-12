川普放大招！考慮宣布國家級災難 釋放400億美元資金

據美國政治新聞網站 Politico 週三 (11 日) 報導，美國總統川普正權衡根據《斯塔福德法案》規定，宣布武漢肺炎造成國家級災難，預料將可釋放 400 億美元緊急援助資金，緩解疫情對美國經濟的衝擊。

然而，多位消息人士透露，川普考量的癥結點在於，若是宣布武漢肺炎造成國家級災難，這將會與他先前的言論相互矛盾。

為了緩解市場擔憂，川普週一 (9 日) 表示：「去年有 3.7 萬美國人死於普通流感，平均每年 2.7 萬到 7 萬人死。美國沒有停滯不前，生活和經濟仍在持續發展。目前美國有 546 例冠狀病毒確診病例，其中 22 例死亡。好好想想！」

川普週二表示：「美國政府已經做好準備，我們做得很好，新冠病毒將消失，請大家保持冷靜。」

聯邦緊急事務管理局局長隆恩 (Brock Long) 認為，美國宣布全國緊急狀態尚早，這樣的舉動可能會使美國人感到困惑。

華爾街目前殷切等待美國總統川普公佈經濟刺激措施，週二傳出，川普考慮減稅紓困方案，擬大降薪資稅至 0%。

美國財政部長梅努欽週三表示，航空公司在聯邦貸款救助中排名第一，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能在本週透過眾議院通過新冠病毒援助計劃，為可能染疫的美國人提供保護。

此外，繼世界衛生組織敲響警鐘，宣布武漢肺炎 (COVID-19) 為全球大流行病後，川普政府準備擴大旅行限制，建議其公民取消前往某些歐洲國家的旅行，川普計劃周四 (12 日) 台北時間上午 9 時召開記者會，談論新冠病毒狀況。