新成屋最常見三種假讓利促銷手法 須留意避免當冤大頭

疫情來襲，有自住需求的購屋族如何挑選？專家指出，成屋市場上、建商有出清餘屋的壓力，為了不讓蓋好的房子乏人問津，只得祭出降價宣傳；不過，房價的價格策略是一種數字遊戲，消費者一個不留神很容易就掉進數字陷阱裡，包括灌水車位價格、開高走低、廣告不實等 3 種手法，是最常見的假讓利，須特別留意。

第一，外環重劃區住宅單價壓低，車位卻灌高價。很多餘屋量大、賣壓沉重的蛋白和蛋殼地段的重劃區，開出區域破盤價吸引看屋人潮，硬是比行情下殺降了近 1 成的低價魅力，吸引觀望心態濃厚的看屋客進場，同區都 40 幾萬，類似建案卻喊出 37、38 萬的價格，有購屋規劃的消費者很難不心動。不過，消費者除了注意公設比和雨遮是否灌水外，這類市郊重劃區的推案，最常在車位上墊高價格，房子加車位的總價算下來，不一定比較便宜，甚至還可能比區域行情貴。

第二、開價大降，底價小讓。為了營造降很大錯覺，不少新成屋案會拿當初預售開出的表價、定價狠狠打 7 折 8 折促銷成屋，營造破盤、落底的錯覺，而且還堅持不二價，讓消費者在現場興起先搶先贏的念頭，最後發現成屋的底價跟當初預售差不多。

第三，廣告不實。許多建案廣告宣稱「敦南生活圈最低價」，但其實是位於新店的物件，差了一段快速道路好幾分鐘的車程距離，價格當然便宜。此外，南港與汐子、士林與社子等等靠快速道路連結的地區都能看到這樣的宣傳手法。

另，有建商訴求「台北 2,500 萬買三房」，結果原本是兩房格局，硬擠出一個小空間，就是權狀 20 多坪的 2+1 房。這種純粹在廣告包裝上搭「讓利」風潮的操作手法，目的在哄騙消費者到現場。

天時地利不動產顧問總經理張欣民也指出，破盤價秒殺的房市只是落底的錯覺，若是要下手蛋白區房屋，最好先了解價格是否已經降到與蛋黃區合理接軌，才不致事後反悔買貴了。