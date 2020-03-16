全球股市大跌  調查：不動產成為資產保值首選

近期全球股市下跌，影響不少投資人信心，然而根據調查，不動產仍是國人心中最值得投資的產品。仲介業者根據網路調查，63.1% 的受訪者面對當前經濟局勢，會選擇以不動產（35.2%）、保留現金（14.4%）、黃金與貴金屬（13.5%）作為保值抗跌的投資標的。其中選擇不動產的比例較去年第二季成長了 7%，黃金與貴金屬則成長了 1%。調查也顯示，目前民眾心態偏向保守。

中信房屋研展室副理張漢超分析，武漢肺炎疫情持續升溫，影響所及已擴大到能源和原物料商品，國際間各類商業、生產活動面臨強勁衝擊，連帶影響台股表現持續震盪，民眾面對無法預估的前景已有將手中資產轉向避險、抗跌保值的規劃。

張漢超指出，當前疫情發展尚未趨緩，現階段任何有可能產生巨大波動的投資標的對民眾而言都可能隱含不確定的風險，因而在資產配置上轉趨保守。各選項中以「不動產」的比例與成長度最高，而「保留現金」與「黃金與貴金屬」的比例則超過 1 成以上，著實反應一般民眾對現金為王和保值的想法。

至於同樣占比約有 1 成左右的「股票」，張漢超認為一般民眾應是從股市基本面著眼，但近期股市震盪幅度加劇，選擇標的仍須審慎評估，否則寧可選擇保留現金、以保本為原則才較為穩當。