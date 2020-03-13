〈房產〉塭仔圳市地重劃開發熱 世邦魏理仕今以逾9億元標售

新北市新莊塭仔圳市地重劃開發案，9 日獲內政部都委會昨天通過，今 (13) 日傳出區域內 3159 坪土地，由商仲 CBRE 世邦魏理仕以逾 9 億元完成標售，此大型重劃區域開發案，未來也將成為建商熱門交戰區。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，新冠疫情持續蔓延，使多家企業投資人在第 1 季營運上受到阻撓，雖影響相關行政作業，但不影響投資人搶標精華土地的決心。

看好此區未來發展後勢，此案在公開後便獲得 3 家知名建商積極追蹤詢問，本周稍早塭仔圳市地重劃案獲內政部都委會審議通過，更為此區發展注入一劑強心針；在中央及地方齊心努力實現此區遠景政策利多下，將迎來塭仔圳開發新藍圖。

「塭仔圳市地重劃案」是新北市政府推動地區發展的重大政策之一，範圍總面積 398 公頃，重劃後預估可提供 230 公頃建地、產業專區 3.7 公頃、公設用地 156 公頃、醫療用地 2.82 公頃和社福用地 1.8 公頃。

新北市「塭仔圳市地重劃案」腹地較新莊副都心大 4 倍，比頭前重劃區大 10 倍，是繼桃園青埔、新北淡海重劃區後，北台灣第 3 大重劃區，建商指出，塭仔圳區域內現階段可開發為區內的「地主自辦重劃區」，目前已有茂德、寶佳機構、海悅等建商插旗推案，預估此區域內住宅總銷金額有突破 100 億元的實力。

由科達機構與海悅 (2348-TW) 合資成立的海研建築，今年第 1 季將推出創業首案塭仔圳重劃區「新莊海悅花園」，總銷約 15 億元，主力在 2-3 房產品，在該區新案陸續推出，開價 3-4 字頭。