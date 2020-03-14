〈紐約匯市〉Fed再注資 美元飆升至兩週來高點  英鎊日圓走貶

美元週五 (13 日) 延續漲勢，受到全球股市回彈影響， 美元指數強漲 1.06% 至 98.498，來到兩週高點。聯準會 (Fed)響應市場需求，週五紐約 Fed 宣布向債市注入 330 億美元，以平息動盪的債市。美元兌一籃子貨幣漲幅擴大，有望在週末結束前維持堅挺，美元本週累計上漲約 2.6%。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

但交易員表示，美元上行壓力持續存在，政府決策者可能需要做更多。多倫多豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「投資人認為武漢肺炎對債市與經濟的影響仍有隱憂。」

除了新一輪購債外，Fed 昨日還宣布一系列長期附買回操作，總金額約達 1.5 兆美元，這些計畫皆是央行先前提出的每月 600 億美元購債計劃中的一部分。分析師認為 Fed 此舉無疑是 QE4 的開端，也就是美國總統川普提倡的新一輪量化寬鬆政策。

週五避險日圓大幅走貶，美元兌日圓上漲 3.24% 至 108.03，歸因於風險情緒好轉，市場情緒也反映在美股道瓊期貨，美股四大指數和殖利率上；日本央行週五宣布將購過回購公債，向金融市場緊急注資 5000 億日圓，以確保金融市場的穩定與充沛的資金供給。

美元兌瑞郎也上漲了 0.65% 至 0.9498，瑞士政府斥資 105 億美元作為武漢肺炎疫情援助方案，本週以來瑞郎每日漲幅達到 1.15%。

週五歐元稍微收復跌勢，歐元兌美元下跌 0.69% 至 1.1106；歐洲方面，義大利深陷前所未有的疫情和經濟危機中。

週四歐洲央行 (ECB) 試圖安撫市場祭出財政刺激政策，宣布在目前每月購債 200 億歐元的基礎上，擴大量化寬鬆至 1200 億歐元，以因應疫情對歐元區經濟的衝擊。

然而歐洲央行不願跟進 Fed 和英國央行降息，維持在 0.5% 利率不變，引來市場的猛烈批評，ECB 主席拉加德 12 日表示：「收窄歐元區國家公債殖利率利差並不是央行的責任」此番言論引發義大利公債的拋售潮，ECB 隨後撤回此評論。

英鎊兌美元 (圖片: investing)

英鎊因美元走強而拖累，週五英鎊兌美元匯率慘跌 2.40%，至 1.2269 美元，川普週五表示，不排除將英國加入歐洲旅遊禁令的 26 國中，以遏制武漢肺炎傳播。英鎊跌穿了 1.23 水平，跌幅逼近 300 點，來到 2019 年 10 月來最低水平。

本週三英國央行 (Bank of England) 跟進 Fed 將利率下調了 0.5 個百分點，市場依舊觀望著降息對經濟是否起到實質效用。

週五挪威和瑞典央行都釋出了支持當地金融市場的緊急措施，挪威央行將其主要利率調降了 50 個基點，瑞典央行也出手救市，注資 5000 億克朗，挪威克朗兌歐元上漲了 0.4%，而歐元兌瑞典克朗下跌了 0.2%，至 9.7181。

因投資人規避與全球大宗期貨貿易有關的高風險貨幣，澳幣和加幣在週四承受打擊後，於週五反彈。

截至週六 (14 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 98.498。+1.06

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1106 美元。-0.69%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2269 美元。-2.40%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6182 美元。-0.87%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3802 加幣。-0.89%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.03 日圓。+3.24%