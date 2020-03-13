〈紐約匯市〉ECB未如預期降息 美元強漲1%  歐元走軟

週四 (12 日) 美元指數強漲 1.02% 至 97.44，由於聯準會 (Fed) 出手確保市場流動力充沛，加上歐洲央行 (ECB) 未如市場預期降息，投資人紛紛轉向美元避險，歐元週四走軟，一路跌至當日低點。

紐約 Fed 週三 (11 日) 宣布擴大每日隔夜附買回操作上限，從原先週一提高的 1500 億美元再次上調為 1750 億美元，來確保市場流動性。

此外，聯準會也將原先的 14 天定期附買回 (repo) 操作上限，增加至 450 億美元，並將新的 Repo 規模操作期限延至 4 月 13 日為止，另外新增一個月 Repo 操作至 500 億美元。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

倫敦皇家銀行資本市場部外匯分析師 (Elsa Lignos) 表示：「我們認為 Fed 此舉無法完全扭轉風險情緒，無法阻止即將放緩的消費和經濟活動」

ECB 週四 (12 日) 祭出全面財政刺激措施，同時擴大 QE 規模，以因應武漢肺炎對經濟的衝擊，不過央行在利率會議上決議維持三大基準利率不變，令金融市場失望，歐元兌美元一度跳漲至 1.13 美元，隨後跌至當日低點 1.1184 美元，當日下跌 0.75%。

此前市場預期歐洲央行將把隔夜存款利率下調 10 個基點，然而週四會議上，ECB 決議維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.5% 不變。

ECB 宣布消息後，美元大幅反彈，法國興業銀行分析師 Kenneth Broux 表示：「由於主要貨幣掉期利差縮小，跨匯基礎掉期交易已破裂，我們正在進入拋售的下一階段 」

早盤時段，在美國總統川普為了落實防疫，宣布未來將限制 26 個歐洲國家入境美國 30 天旅遊，並自週五午夜生效，美元一度承壓。

另外，川普亦承諾針對確診的勞工、或被迫隔離進行檢疫的勞工，提供財務上的補貼。

新加坡銀行 (Bank of Singapore) 外匯分析師 Moh Siong Sim 稱，市場期待川普政府能採取更多經濟刺激方案，帶薪病假實際上屬於公共衛生範疇。

投資人原先預期，川普將會採取更大規模的財政刺激政策，以減輕疫情對於經濟所造成的損害，但由於所公佈的抗疫措施不如預期，導致股市陷入沉重的賣壓，美股結束歷史上最長的牛市。

週四避險貨幣需求旺盛，日圓和瑞郎領漲。美元兌日圓上漲 0.18%，至 104.83，高於週一觸及的四年低點 101.28。瑞郎先升後跌，最後跌 0.22%，至 0.9460 美元。

市場對疫情的擔憂，使得風險貨幣承受打擊，儘管澳洲政府宣布提撥 114 億澳幣，來補貼受疫情衝擊的小企業和薪資，但澳幣兌美元仍舊重跌 3.82% 至 0.6237，隨後反彈 1.25% 至 0.6312。

澳幣兌美元 (圖片: investing)

週三，英國央行 (Bank of England) 跟進 Fed 將利率下調了 0.5 個百分點，儘管市場懷疑降息對疫情是否起到實質效用，英鎊接近本週低點，最新報 1.2565 美元。

截至週五 (13 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.477。+1.02

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1184 美元。-0.75%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2565 美元。-1.99%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6312 美元。+1.25%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3931 加幣。+0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.62 日圓。+0.10%