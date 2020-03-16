〈Fed降息+QE〉反加重避險情緒升溫 韓元重挫、日圓飆升 台幣升不到1角

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間 3 月 16 日上午 5 點意外又宣布降息，一口氣將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，不過，非美貨幣並未因此全面彈升，台幣盤中最多僅升值 7.5 分，升幅 0.2%，韓元重挫一度超過 0.8%，泰銖貶逾 0.4%，日圓則繼續升值逾 0.7%，市場避險情緒仍濃厚。

台幣今以貶值 4 分至 30.25 元開出後，隨即出現偏強走勢，最高來到 30.135 元，升值 7.5 分，匯銀人士指出，部分外資流入力道轉趨積極，不過，若以目前美國宣示的強力寬鬆政策來看，非美貨幣的走勢相當保守，匯市仍瀰漫避險情緒。

主要亞幣盤中走勢分歧，韓元貶幅 0.8% 上下，泰銖貶逾 0.5%，星元貶 0.2%，而人民幣偏升不到 0.1%，台幣升值 0.2% 上下，日圓則湧入避險資金飆升超過 0.7%。

聯準會有史以來首度連續兩次在利率會議之間採取大規模降息行動，合計降息多達 6 碼，甚至祭出 QE 手段，反而加深了市場的恐慌以及對未來疫情發展的不確定性，美股道瓊期貨周日暴跌逾千點，觸發跌停機制，而亞股目前盤中表現多數走弱。