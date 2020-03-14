〈貴金屬盤後〉各國刺激財政 美元飆漲 黃金連4跌創8年多最大單週跌幅

週五 (13 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日大幅下跌，本週跌幅超過 9%，為 2011 年 9 月以來最大單週跌幅。

被震盪嚇壞的投資者盼著各國政府推出財政刺激方案，以減緩武漢肺炎 (COVID-19) 帶來的經濟痛苦，因武漢肺炎已經造成全球一些商業活動停擺或讓金融市場震盪。

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 週五研究報告指出，「投資者似乎一直在拋售黃金以彌補其他地方的虧損，黃金市場大量的流動性意味著出售黃金持倉是相較快速且無縫的籌資方式。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 73.60 美元或 4.6%，收每盎司 1516.70 美元。

根據 FactSet 數據，此為黃金交易最活絡期貨契約今年最低收盤價。本週黃金期貨價格下跌 9.3%，為 2011 年 9 月 23 日止的一週以降最大單週跌幅。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 1.505 美元或 9.4%，收每盎司 14.50 美元。

此為白銀交易最活躍契約自去年 5 月以來最低收盤價，本週下跌 16%。

美國造幣廠週四表示，美國銀鷹金幣已暫時售罄。鑄幣局表示，「僅 3 月上旬我們的銷售率就超過了上個月 300%。」造幣廠數據顯示，截至週四，本月迄今 1 盎司美國銀鷹硬幣的銷量為 232 萬枚，2 月銷售量為 65 萬枚。

貴金屬交易商 American Gold Exchange 總裁 Dana Samuelson 表示，「這是低產量的雙重打擊，需求突然飆升，我不認為買家是因為價格下跌而湧入，需求飆升是因為恐懼驅動。」

眾議院議長 Nancy Pelosi 表示，她與川普將達成一項援助計畫，可對應武漢肺炎造成的健康緊急狀況，其旨在幫助家庭對抗該病毒的法案。

繼前一日道指經歷 1987 年 10 月崩盤以來最大單日跌幅後，美股週五飆升，黃金收盤時，美元也走強，ICE 美元指數上升 1.3%，本周將收高。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，即使市場仍舊動盪，但黃金本週一直走跌，因為「黃金與美元走勢正常來說是負相關，這一點短期內已經恢復。」

「數週前，美國公債殖利率大跌，壓迫美元且推升金價，但現在債券的恐慌情緒有所緩解，美元相較黃金走勢更強勁，美元兌其他貨幣如日圓、歐元等上漲，黃金則下跌。」

道富環球投資諮詢公司首席黃金策略師 George Milling-Stanley 認為，「有一些投資者不願意在低價時放棄股票，但他們能出售黃金來籌資追繳保證金。此舉促使金價近期走跌。」

「這與一週半前、Fed 緊急降息之前發生的情況一模一樣，還有與美股 2008 年、2001 年、1987 年重挫時的狀況一樣。先前這些例子，投資者能利用黃金流動性來對應追繳保證金的要求，接著金價會在幾日或幾週內迅速恢復，我預期這回也會再次發生。」

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