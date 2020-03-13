〈每日外資外匯觀點〉海嘯將至 變現壓力沈重 美元避險更勝黃金

美股週四 (12 日) 再次觸動熔斷機制，道瓊指數終場暴跌 9.9%，創下 1987 年以來最大跌幅，衝擊全球金融市場，避險情緒高漲，投資者爭相變現，連避險資產黃金也遭遇重跌，美元成為資金避風港重地，本週自低點反彈，美元指數週四 (12 日) 一度漲至 98.3041。

美元指數日 K 線圖。(圖：新浪財經)

美國聯準會 (Fed) 宣布週四 (12 日) 進行 5000 億美元的三個月期附買回操作，週五 (13 日) 將再進行 5000 億美元一個月期附買回和 5000 億美元三個月期附買回操作，進一步增加市場對美元的需求。

而週四 (12 日) 美股暴跌顯示，投資者認為白宮政府的財政計劃和聯準會加大融資力度的舉措，似乎不足以抵消疫情帶來的經濟影響。

在疫情加速擴大的威脅下，各國紛紛祭出最新的旅行禁令， 26 個歐洲國家禁入美國，為期 30 天，將自週五 (13 日) 午夜起生效，交易員押注聯準會將進一步大幅放寬貨幣政策，聯邦基金利率期貨走勢週四 (12 日) 暗示，聯準會指標隔夜拆借利率本月至少再下調 75 個基點的可能性為 100%。

瑞銀 (UBS) 財富管理高級副總裁 Kathy Entwistle 表示，武漢肺炎 (COVID-19) 既可怕又來勢洶洶，難以預知結果，就好比海嘯將至，終會釀成巨災，但沒人知道結果會有多嚴重。

道明證券預期，未來幾週內，美元會進行更多的盤整，特別是兌歐元、英鎊和瑞郎等主要儲備貨幣，隨著各國央行尋求放寬貨幣環境，市場已經開始有所回應應，該行的短期指標顯示市場偏向做多歐元和英鎊兌美元。

此外，道明證券並認為，英鎊的多頭信號將更具延展性。另一方面，價值指標正與避險天堂背道而馳，瑞郎和日圓的漲勢將被削弱。