美股道瓊期指大漲1110點 標普漲逾5%觸漲停水平

隨著歐股早盤走揚，美股期指週五 (13 日) 翻紅後延續漲勢，三大主要期指漲幅皆逾 5%，其中道瓊期指大漲 1110 點，標普期指漲幅逾 5%，觸及漲停水平，美元指數連續第四天走高。

截至台北時間週五晚間 19 時許，道瓊期指上漲 1110.5 點，標普 500 期指漲 126.12 點，那斯達克 100 期指漲 409.25 點。

道瓊期指日線走勢 (圖：Investing.com)

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 表示，美國國會議員和白宮已接近達成經濟紓困協議，此項協議旨在透過提供病假工資、免費檢驗等資源緩解美國民眾的擔憂情緒，並穩定近期波動劇烈的金融市場。

另外，義大利、西班牙政府宣布立即頒布賣空禁令，歐股主要股指延續早盤漲勢，義大利 MID 指數更大漲逾 15%，為史上最大漲幅。

債市部分，目前 10 年美債殖利率上漲達到 0.9%，30 年美債殖利率漲至 1.59%，收回部分跌幅，石油價格走高，美元指數則連續四天上漲，達到 97.748。

全球疫情延燒導致投資人持續看淡經濟前景，全球股市正進入 2008 年以來最糟糕一週，他們對政策回應的有效性表示懷疑，因為這種情況在全球範圍內持續增長，而且對人員和企業的限制也壓抑了人們的情緒。

亞股部分，日本東京股市週五 (13 日) 早盤重跌逾 10% 後，央行決定跟隨聯準會腳步，在公開市場注入操作注入 5000 億日圓資金。