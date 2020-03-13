美航空股暴跌 分析師：你想得到多糟 它都比你想得更慘

受全球武漢肺炎 (COVID-19) 大流行引發美國對航空旅遊臨時設限影響，美國航空業者股價週四 (12 日) 呈現自由落體式下跌。

從週五 (13 日) 開始，美國對大部分來自歐洲的旅遊行動暫時禁止 30 天，並建議美國民眾在遏制大流行之際不要出國旅行，而在疫情擴散且旅客大減之際，新的限制將給航空業帶來另一記重擊。

Cowen 分析師 Helane Becker 在週四的報告中表示：「無論你能想像得到有多糟，它都比你想的更慘。」

Helane Becker 指出，聯合航空 (UAL-US) 的歐盟航班旅客佔營收 17%，達美航空 (DAL-US) 佔 15%，美國航空 (AAL-US) 佔 11%。

Helane Becker 說道：「雖然我們認為近期破產的可能性不大，但這股信念已正在減弱，航空公司現在已進入保留現金模式。」

本週稍早，由於航空旅遊速度放緩，美國和其他地區的多家航空公司開始削減運力並控制成本。

包含阿拉斯加航空 (ALK-US)、美國航空、達美航空、西南航空 (LUV-US) 和聯合航空在內的標普 500 航空指數週四下跌 13%；今年以來下跌 40%。它在 2019 年底時上漲 10%。

部分交易最活絡的美國航空公司債券也出現類似的跌幅。聯合航空最活躍的債券、票面利率 4.875%、2025 年 1 月到期，最新交易價格為 87.75 美分，與同期的美國國債殖利率利差達 737 個基點，週四一天就擴大了 177 個基點。今年年初時，這些票據的交易價格超過 106 美分。

美國航空票面利率 3.750%、2025 年 3 月到期的債券交易價格為 84 美分，相對於同等美國國債殖利率利差為 703 個基點，週四當天擴大了 55 個基點。

穆迪投資服務公司首席服務分析師 Jonathan Root 指出，在面對疫情大流行時，與 2008 年經濟大衰退時相比，美國航空業者的「基礎相當強大」，他說：「它們現在比那時強得多。」

穆迪對航空公司評級目前的中位數為 Ba1，這是非投資級別的最高級，在 2007 年金融危機時，它們的評級是投機級別中的 B1。

Jonathan Root 說道，隨著許多公司已經宣布減少運力，至少短期內，勞動成本和維護費用將會減少，這不僅可以降低燃料成本，還可以緩解壓力，但不能完全緩解：因為營業獲利和現金將逐漸減少。

航空公司正在透過降低票價和取消改票費用來刺激需求，這也可能有所幫助。

Jonathan Root 表示：「重要的是人們仍願出遊，航空公司仍在賣票。」在不久的將來，「所有問題只剩下：這個病毒到底會持續多久？」

Jonathan Root 指出，即使運力進一步減少，大多數美國航空業者今年仍將保持獲利。他說，這是假設到第 3 季時該病毒的影響降低。

穆迪進行的假設模擬顯示，如果該病毒在今年第 3 季前的影響降低，並且運力的降幅比各航空公司最近公佈的來得大，那麼大多數美國航空公司今年的營業獲利可能仍將保持正值。

Jonathan Root 說道：「有時像是企業流動性非常重要。」

在美國主要航空公司中，聯航的流動性儲備最多，約為 80 億美元；達美航空自稱其流動性「強勁並預計 3 月當季末將至少達到 50 億美元」。