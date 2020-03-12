〈美股入熊市〉股市波動劇烈先別進場？分析師預警反彈可能是一時的

世衛 (WHO) 週三 (11 日) 列武漢肺炎 (COVID-19) 為全球「大流行 (Pandemic)」級別之後，美股道瓊指數走勢劇烈，週三 (11 日) 再經歷了 1400 多點的劇烈下跌。

經濟諮詢公司 Longview Economics 對此建議，投資人應保持理性，未來別被美股一時的反彈所吸引，因根據過去的美國股市歷史紀錄，1929 年、1987 年和 2008 年美股崩盤，當時股市也曾短暫強彈，但股市仍不斷測試低點。

美股歷年崩盤走勢 (圖片: MarketWatch)

Longview Economics 預估，若美股持續這一趨勢，未來可能出現一波可觀的反彈行情，但目前市場仍繼續劇烈波動，且跡象顯示「賣壓反彈」已勝過「逢低買入」行情。

德意志銀行證券的首席經濟學家 Torsten Slok 警告，投資人應審慎評估進場時機，「鑒於疫情不見好轉、全球金融緊縮，且政府救市措施仍未生效，股市風險因子仍偏高。」

Slok 認為以上三點，將能決定未來股價跌幅持續擴大或反彈。他建議投資人持續關注美國疫情發展，「如果美國還沒穩定下來，也很難保證其他股市能穩定。」

道瓊週三 (11 日) 已宣告終結自 2009 年 3 月 9 日開跑的最長牛市，為 1931 年經濟大蕭條以來，最快進入熊市的紀錄，道指自近期高點回跌逾 20%，僅花了 19 天，芝商所 (CME) 也已於週三 (11 日) 宣布，自本週五 (13 日) 起將關閉 CBOT 交易大廳，

而美國總統川普於週二 (10 日) 白宮記者會拋出減稅消息後，減稅方案便無下文，外傳川普將實施 0% 薪資稅減免，但仍未與國會達成共識。

目前美國已超過一千人確診感染武漢肺炎。繼上週 Fed 緊急降息後，英國央行於週三降息兩碼，市場密切關注在歐洲央行週四會議決策，尤其歐洲疫情慘烈，投資人預期央行降息 10 個基點。