延續重挫 亞洲盤道瓊期再下挫逾500點

延續週四 (12 日) 道瓊指數崩跌逾 2000 點之跌勢，週五 (13 日) 亞洲時間道瓊電子盤繼續呈現重挫，截至台北時間 11 時許，道瓊期貨繼續下挫逾 530.5 點，暫報 20544.5 點，創下 2017 年 1 月以來新低。

道瓊期貨走勢圖 圖片：investing.com

目前美國疫情持續延燒，目前紐約也已宣布進入了緊急狀態，美國目前累計 1565 例、死亡數達 40 例。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 並預測，這很可能是一場持續 6 個月的危機，而白思豪雖然宣布紐約市進入緊急狀態，但目前仍不願宣布封城。

而在美國疫情蔓延的狀況下，美國體壇 NBA、NHL、MLB 與 MLS 等體育賽事也已相繼宣布停擺。

Fed 緊急救市中：

值得注意的是，聯準會紐約分行 (NY Fed) 週四 (12 日) 宣布，再度出手加大附買回 (Repo) 操作力度作。

NY Fed 週四 (12 日) 將進行 5000 億美元的三個月期附買回操作，週五 (13 日) 將再進行 5000 億美元一個月期附買回和 5000 億美元三個月期附買回操作。

而本月剩餘時間，每週還會有額外 5000 億美元的三個月和一個月期回購操作。

此外，NY Fed 還將繼續提供每天至少 1750 億美元的隔夜回購操作，和每週至少兩次 450 億美元的兩週定期回購操作。