美股又熔斷！四大指數加速趕底 開盤立刻暴跌7%

週四 (12 日) 美股道瓊指數、S&P 500 等股指開盤後跌幅即快速擴大至 7%，再次觸發熔斷交易，美股宣布暫停交易 15 分鐘。

截至週四 (12 日) 台北時間晚間 9 時許，道瓊指數開盤即下跌 7.20% 觸及熔斷交易，暫報 21856.91 點，跌破 22000 點大關。

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

川普此前於週四 (12 日) 台北時間早上向全國發表談話，說明因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的相關措施，川普表示，未來 30 天將中止所有從歐洲入境美國的旅行，以抑止疫情持續擴大。

另外，川普亦承諾針對確診的勞工、或被迫隔離進行檢疫的勞工，提供財務上的補貼。

但投資人原先預期，川普將會採取更大規模的財政刺激政策，以減輕疫情對於經濟所造成的損害，可是由於川普所公佈的抗疫措施不如預期，美股立即陷入沉重賣壓。

而全球疫情持續狂燒，也令世界衛生組織週三 (11 日) 終於宣布，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情達全球大流行 (Pandemic) 程度，其中美國已突破 1300 例，且有 24 州與首都特區皆宣布進入緊急狀態。

另外，美國政界與 NBA、好萊塢等名人圈也開始相繼傳出疫情，政界方面，美國民主黨參議員 Maria Cantwell 辦公室內一名幕僚已確診武漢肺炎，為美國國會工作人員首例。