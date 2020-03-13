美股期指翻紅！道瓊電子盤上漲500點 澳股強彈4%

美股期指週五 (13 日) 亞洲盤由黑翻紅，道瓊電子盤上漲 484 點，扭轉稍早下挫 500 點頹勢。亞股跌幅收斂，澳洲股市更翻紅勁揚 4%。

金融時報報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，即將與總統川普敲定一份因應疫情的刺激方案。她週四和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會談協調後，雙方已有共識接近達成協議。

美東時間 01:17，道瓊電子盤上漲 617 點，意味著開盤上漲 504.38 點；目前上漲 487 點。標普 500 期指、那斯達克 100 期指也上漲。

道瓊期指走勢。(來源: CNBC)

澳洲股市反彈，標普 200 指數大漲 4.2%。大多數亞股仍下跌，不過災情稍微緩解，早盤跌一度重挫 10% 的日股跌幅縮小至 3.5%，南韓股市跌幅也收斂為 2.3%。

日本銀行 (央行) 追隨美國聯準會 (Fed) 腳步，向金融市場挹注流動性。

武漢肺炎歐美疫情週四 (12 日) 壞消息連發，NBA、MLB 等重要賽事取消或延期，紐約進入緊急狀態，道瓊指數狂瀉 2352 點，創下 1987 年「黑色星期一」股災以來單日最劇烈跌幅，標普 500 指數暴跌 9.5%，顯示投資人認為美國政府的財政刺激和聯準會 (Fed) 挹注流動性措施，仍不足以抵銷新型冠狀病毒對經濟的打擊。

Riedel Research Group 創辦人 David Riedel 說：「我建議直接把資金挹注到企業和消費者手中... 這大概是此刻唯一有助益的做法了。只有當他們願意掏錢投資和消費，經濟 V 型反轉才有可能成立，同時一切也能快速恢復元氣。」