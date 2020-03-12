〈美股入熊市〉道瓊跌入熊市 分析師：跌勢遠未結束

道瓊指數週三 (11 日) 跌入熊市區域，部分分析師認為，在賣盤消退之前，還會再下跌 10% 或更多。

自 2 月 12 日盤中歷史高點以來，以收盤指數計算，道指已經下跌 20.3%。下跌 20% 被認為是跌入熊市。標普 500 指數週三收跌 4.9%，但盤中曾短暫跌逾 20%，收盤時較 2 月 19 日的高點低 19.2%。

高盛首席股票分析師 David Kostin 週三表示，他預計標準普爾 500 指數將跌至 2450 點的低點，比當前收盤價 2741 美元低 10% 以上。他的新觀點是根據標準普爾 500 指數獲利預期降低。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「我想標普 500 指數可能跌到 2400 點左右，如果最終 2020 年獲利零成長，本益比可能降至 15，這將使標普達到 2460 點。」

他表示，若以收盤指數計算，標準普爾 500 指數下跌 20% 將是第二次世界大戰以來時間最快的一次。不過快速下跌之後會現快速反彈。

Stovall 指出，「追溯到第二次世界大戰時的統計顯示，平均熊市跌幅為 33%。在 6 次迅速下跌 20% 的熊市中，有 5 次跌幅比它還大。」

「在 12 次熊市中有 6 次，因為下跌速度太快，所以最終平均跌幅僅為 25%。」他說，這意味著一旦觸底，便可能迅速反彈。

Stovall 指出，「這就像撕下創傷貼布。撕得越快，即使所受衝擊更大，但結束地更快。」

隨著武漢肺炎病毒疫情的傳播，人們越來越擔心它的經濟影響也可能更大，而企業獲利將受到更大的打擊。

瑞士信貸首席美國股票策略師 Jonathan Golub 表示，他現在預計標準普爾第 2 季獲利將下降 8%，第 3 季將下降 2.1%。到第 4 季，他預計獲利將反彈並成長 10.1%。

Golub 將他對 2020 年標準普爾 500 指數的每股獲利預期從 175 美元下調至 165 美元，預期成長從 6.2% 降至 0.2%。

市場越來越擔心華府對疫情傳播的反應遲鈍。經濟學家表示，聯準會 (Fed) 已在採取行動，預計將會採取更多行動，但仍需財政措施以防止經濟衰退。

經濟學家認為，針對受重創的產業如航空公司和郵輪公司提供紓困措施將有所幫助。此外，也期待為失業工人提供支持。

但是到目前為止，政府並沒有明確的計劃，儘管預計白宮將很快發布其全部提案，並且眾議院週四 (12 日) 將表決協助勞工的立法。

QMA 首席投資策略師 Ed Keon 表示，他預計股市會出現更多賣壓，但數額難以預測，「數字很難預估。只有傻瓜才會相信現在是最低點，但這是否意味著會再跌 5%？很難說。這將取決於我們尚不知道的因素。目前，我們的基本假設是美國進入淺層衰退。」

策略師們預計第 2 和第 3 季將深受病毒傳播的打擊，普遍的預測是在夏天之前確診病例數​​應該已經見頂，經濟應該會在年底前趨穩並反彈。

Keon 說，「我們蒙受重大損失，但也創造出一些價值。並不是說股票已經如此便宜，就必須進場買進。我認為還不到世界末日。」

「市場正在觀察疫情並相信這可能是個重要問題。因此，保護公眾的強硬措施加上貨幣刺激措施，可能足以阻止股市下跌。而且，如果確診案例數量開始達到頂峰，雖然這可能需要一段時間，但我認為股市就會反彈回來。這就是最可能的未來，而目前確實需要公共政策進行回應。」