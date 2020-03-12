美國宣布：白宮暫停對外開放、國會關閉參眾二院辦公大樓

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延的威脅，週四 (12 日) 白宮政府宣布，將暫停對外公眾開放，且美國國會也同時宣布，決定關閉國會大廈、參眾兩院的辦公大樓直到 4 月 1 日。

目前美國肺炎疫情的確診人數已突破了 1300 例，全美 24 州和首都特區也已宣布進入緊急狀態，世界衛生組織 (WHO) 也終於在週三 (11 日) 宣布，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情達全球大流行 (Pandemic) 程度。

而美國政界與 NBA、好萊塢等名人圈也開始相繼傳出疫情，政界方面，美國民主黨參議員 Maria Cantwell 辦公室內一名幕僚已確診武漢肺炎，為美國國會工作人員首例。

美國國家過敏和傳染病研究所 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) 所長 Anthony Fauci 週三 (11 日) 亦曾表示，美國疫情會比現在更糟，而疫情惡化程度將取決 2 件事，一是遏制來自其他國家感染者輸入，另一個是遏制美國本土疫情爆發。

Anthony Fauci 是在週三 (11 日) 向美國國會作出上述陳述，Anthony Fauci 並說道：「我敢肯定地說，我們將看到更多的病例，情況會比現在更糟。」

Anthony Fauci 並強調：「最重要的是，情況會越來越糟，一旦達到廣泛地社區傳播，或衛生官員無法追溯傳染來源，那美國將無法有效地控制疫情。」