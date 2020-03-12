〈美股早盤〉美股再觸熔斷機制！波音狂跌15%、台積電ADR大跌逾6%

美國總統川普於週三 (11 日) 表示，未來 30 天將中止所有從歐洲入境美國的旅行，以抑止疫情持續擴大。另外，政府亦將提供 500 億美元的低利貸款，以協助中小企業渡過難關。

由於投資人原先預期，川普將會採取更大規模的刺激政策，因此不如預期的抗疫措施導致投資人失望情緒上升，週四 (12 日) 美股開盤延續昨日的跌勢，四大指數持續下跌，道瓊指數大跌超過 1600 點，S&P 500 指數則是下跌超過 7%，再次觸及熔斷機制，使美股於開盤便暫停交易 15 分鐘。

台積電 ADR 則是下跌了 6.24%。

武漢肺炎疫情

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於義大利日益嚴重，目前累計確診病例已超過 1.2 萬例，死亡病例則高達 827 人，為了抑制疫情蔓延，義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 繼封城措施後，於週三 (11 日) 下令關閉全國除了食品店和藥房之外的所有店面。

武漢疫情於美國亦持續擴大，目前全美 24 個州及華盛頓特區宣佈進入緊急狀態。NBA 亦於週三 (11 日) 宣佈，由於猶他爵士 (Utah Jazz) 球員確診感染武漢肺炎，因此，本季 NBA 剩餘比賽將無限期停賽。

國際石油戰

受武漢肺炎疫情影響，原定下週三 (18 日) 召開的 OPEC + 技術委員會議已證實取消，加上因美國疫情升溫，川普總統下令暫時限制歐洲旅客入境，週四 (12 日) 受兩大利空消息影響，油價跌幅再度擴大。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (12 日) 公佈 2 月份的生產者物價指數月增率，報 -0.6%，創下自 2015 年 1 月以來最大跌幅，核心生產者物價指數月增率則報 -0.1%。

截至台北時間週四 (12 日)22 時許：

道瓊指數下跌 1676.55 點或 - 7.12%，暫報 21876.67 點

那斯達克下跌 534.58 點或 - 6.72%，暫報 7417.47 點

標普 500 下跌 188.00 點或 - 6.86%，暫報 2553.38 點

費半下跌 105.35 點或 - 6.74 %，暫報 1457.19 點

台積電 ADR 下跌 6.24% 至每股 48.97 美元

十年期美債殖利率下跌 20.34% 至殖利率 0.655%

紐約輕原油下跌 7.40% 至每桶 30.54 美元

布蘭特原油下跌 7.43% 至每桶 33.13 美元

黃金下跌 1.96% 至每盎司 1610.10 美元

美元指數上漲 0.49% 至 96.960 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波音 (BA-US)

波音早盤下跌 15.37%，達 160.31 美元。

由於武漢疫情對於航空業造成重創，預期將衝擊波音的商用飛機業務，因此，波音於週三 (11 日) 宣佈，將凍結招聘、限制出差和加班，以縮減支出並保留現金。

另外，該公司亦計劃提取高達 138.25 億美元的貸款。該消息公佈後，波音股價於週三 (11 日) 大跌 18.15%，創下自 1974 年以來的最大跌幅。

芝加哥商業交易所 (CME-US)

芝商所早盤下跌 7.27%，達 180.59 美元。

芝加哥商業交易所於週三 (11 日) 宣佈，為了抑制武漢疫情的擴大，將在週五 (13 日) 收盤後關閉交易大廳，以減少人員聚集，成為美國首間因為疫情而關閉交易大廳的主要交易所。交易廳關閉之後，芝加哥商業交易所產品將繼續透過線上平台 CME Globex 交易。

西方石油 (OXY-US)

西方石油早盤下跌 13.11%，達 10.27 美元。

美國知名投資者 Carl Icahn 表示，將提高西方石油的股權持有至 10%，大幅高於 2019 年底的 2.5%，Icahn 對於西方石油的營運相當重要，包括去年以 380 億美元收購 Anadarko 的交易中，Icahn 便扮演著關鍵的角色。

為了因應近日來油價的重挫，西方石油於週二 (10 日) 宣佈將季度股息削減 86%，並降低資本支出。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PPI 年增率報 1.3%，預估 1.8%，前值 2.1%

美國 2 月 PPI 月增率報 -0.6%，預估 -0.1%，前值 0.5%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 1.4%，預估 1.7%，前值 1.7%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 -0.1%，預估 0.2%，前值 0.5%

美國截至 3/7 當週初領失業金 (萬人) 報 21.1，預估 21.8，前值 21.6

美國截至 3/7 當週初領失業金四週均值 (萬人) 報 21.4，前值 21.3

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

由於武漢肺炎疫情持續擴大，瑞銀經濟學家 Arend Kapteyn 將全球經濟成長預估值調降至 2%，低於疫情爆發前所預估的 4%，且低於俄羅斯及沙烏地阿拉伯展開石油價格戰之前預估的 2.8%。

經濟學家 El-Erian 表示，由於武漢疫情重創全球經濟、並造成股市動盪劇烈，預估美股將自上個月的歷史高點下跌至少 30%，下跌幅度大於 El-Erian 於先前所預估的 20%-30%。El-Erian 亦表示，市場所預期的「V 型反彈」將不會發生，股市的反彈仍需要一段時間，且將會呈現「U 型」或「L 型」走勢。