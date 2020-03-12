〈群益期貨〉跌破鮑威爾防線 反彈變反壓 美股再潰堤

2 月 24 日全球黑色星期一，是美股暴跌的開始。

股市下跌，川普和巴菲特緊急喊話，川普說「在我看來，股票市場開始變得很好」，但 2020 的的新冠肺炎可不是中美貿易戰，川普想怎樣就怎樣。市場隨即打臉川普，美股跌破川普防線，引發恐慌性下跌，失效的「第一道川普防線」成為股市的反壓。

2 月 28 日聯準會主席鮑威爾信心喊話，降息機率大幅攀升，美股展開報復性反彈，3 月 3 日美財長穆欽及聯準會主席鮑威爾舉行 G7 電話會議，隨後聯準會意外緊急降息二碼，當時 Nasdaq 正好回測川普防線壓力，降息仍抵擋不住市場的恐慌性賣壓。

本週隨著國際疫情不可控的擴散，3 月 12 日早上川普記者會宣佈對歐洲實施限制入境 30 天，儘管川普亦宣佈額外釋放 2,000 億美元的流動性，但股市並不買帳，今天的起跌區又形成「第二道川普失效防線」，構成明確的新阻力區，標普 500 跌點已超越 2018 年 10 月股災，直逼 2008 年金融海嘯。

日本本週開始針對新冠疫情緊急狀況處置進行立法程序；美國眾議院議長佩洛西昨天與美國財長穆欽會談，討論新冠病毒的立法措施，所謂無事不登三寶殿，各國密集的部署，正反應出目前新冠疫情的不可控，政府相關單位必須事先做好相關的部署。義大利進入封城狀態、許多國家及地區也宣佈進入緊急狀態，世衛組織也宣告疫情進入全球大流行，川普喊話再度無效，今日的川普談話的防線將形成另一道反壓。

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