〈新冠全球大流行〉川普反應慢半拍 彭博專欄作家：台灣防疫經驗值得學習

世界衛生組織 (WHO) 宣布武漢肺炎進入「全球大流行」，歐洲疫情失控，美國川普政府的應變遭輿論批評慢半拍。彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，曾有台灣有 SARS 慘痛經驗，這次很快跳過否定階段、積極防疫，避免疫情迅速爆發開來，值得他國效法。

武漢肺炎疫情在美升溫，確診病例約 1300 例，有 20 多州進入緊急狀態，川普政府在台灣時間週四 (12 日) 宣布最新防疫措施，禁止自歐 26 國入境美國。AxiCorp 策略師批評，川普禁止歐洲入境美國、卻沒有針對全美境內的限制措施，已經落後形勢。

高燦鳴說，流行病控制有五階段，而疫情控管通常取決於度過前三個階段的速度。首先是內部否定，政府或人民未正視疾病事實，儘管專家已經發出警告。第二階段是外部否定，在威權國家甚至這個階段會以審查的形式出現，開放社會中則會攻擊訊息傳播者，包括媒體和專家，也可能兩種形式兼具。

第三是採取行動，雖然有時可能行動過猛，或是過於粗暴、慌亂，但在政府機制運作下，終將有針對疫情的應變措施。

而到了第四階段開始出現交相指責的情況，政府、媒體、受害者、專家和社會大眾都把手指著別人。第五個也是最後階段，當人們相信最糟情況過去，就會幫自己打氣慶祝，高燦鳴指出，中國國家主席習近平本週視察武漢就是一種宣傳手段。

高燦鳴說，中國一開始在因應疫情方面很吃力，而從伊朗、義大利、南韓、日本到美國，許多國家也一一經歷同樣的階段。雖然各國狀況不一，但每個社會因應流行病危機有相似之處，能多快通過上述階段，也將決定他們對抗新型冠狀病毒的成效。

高燦鳴說，開放民主社會是台灣的一大優點，且專家受到敬重。台灣疾管署早在 1 月 20 日啟動中央流行疫情指揮中心，以協調防疫行動，三天後中國宣布武漢封城，WHO 首度針對肺炎召開緊急會易，而當時台灣尚無確診病例。

台灣很快跳過內部和外部否定的階段，雖然很多人還沒意識到危險，但大都相信政府採取的防疫措施，認為進入大樓配合測量體溫並配戴口罩是合理的預防措施。在民間志願者以及接下來政府採取的行動中，「口罩荒」很快獲得控制，民眾知道哪裡可以買口罩、哪裡有庫存。最後帶來的結果不是恐慌，整個社會謹慎因應疫情。

新型冠狀病毒在各國 (不含中國) 的病例數。(來源: Bloomberg)

目前其他國家處於不同的流行病控制階段。義大利很快度過否定階段，總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 封鎖全國，並坦言「需要馬上改變生活習慣」。南韓政府已經進入行動階段，香港一開始有些笨拙。伊朗和美國因為還沒度過前兩個階段，情況不容樂觀。

高燦鳴指出，否定階段終將過去，情勢下會促使這些國家採取行動，唯一的問題只在於行動的速度有多快。

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